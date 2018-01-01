新教练新气象 索帅：每个球员都有一个全新开始

“每个人都有一个全新的开始，”在老特拉福德接替穆里尼奥的教练一职后，这位前红魔前锋说道。

索尔斯克亚向曼联的每个人保证，在他被任命为临时主教练后，他们将会有一个全新的开始。

前曼联前锋索尔斯克亚从莫尔德被租借来顶替穆里尼奥。1: 3负于利物浦后导致球队在英超积分榜上落后帮手球队19分，因此穆里尼奥在周二遭到解雇，而他的永久继任者将在赛季末被任命。

在葡萄牙人任期的最后几个月里，有关更衣室骚乱的报道以及他与中场球星保罗·博格巴紧张关系的消息让他的职业生涯蒙上了阴影。

索尔斯克亚的第一场比赛将在周六对阵他的前俱乐部卡迪夫城，这位临时老板明确表示，在拥挤的赛程中，每个人都将有一个新的开始，这需要广泛的轮换。

“作为一名主教练，你必须轮换阵容，这样你才能看到每一个球员，球队中的每个人都知道他们有机会，因为不管发生了什么，每个人都有一个全新的开始。”挪威人告诉MUTV。

“你总得找个地方开始。你看了几场球员的表现，我看过最近几场比赛。但是你看到了优点，你选择了一个团队，然后继续前进。他们都会有机会的。”

“即将到来的比赛数量是没有问题的，因为你拥有这支队伍有着令人惊叹的球员基础，他们都是高质量的，他们现在都有机会展示他们是曼联的球员。”

“我们从事的是结果业务，我们想赢得比赛，这是我们的工作。这是我的职责，也是全体员工的职责，帮助球员（赢得比赛）。我们只是想看他们踢出个人风格的足球比赛。”

曼联在过去的八场比赛中只赢了两场，索尔斯克亚重申他希望在接下来的几个月里所有的球员都有机会发挥自己的才能。

“我今天已经和他们中的大多数人谈过了。这似乎是一群非常棒的小伙子，他们很专业，想把事情做好，想学习。”

“我已经和卡里克和麦肯纳谈过了。我会花时间去了解他们的。”