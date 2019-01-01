新援到位 阿里期待和恩东贝莱合作

这位英格兰国脚中场对他的法国新队友印象深刻。

上赛季在托特纳姆热刺的中场挣扎了一段时间后，德勒·阿里透露了他对与新援恩东贝莱搭档的兴奋之情。

这位前里昂中场球员在夏天以6000万欧元(5400万英镑/ 6800万美元)的天价加盟了热刺，并很快就给球迷留下了深刻的印象，这是他在季前赛对阵尤文图斯的比赛中贡献了第一次助攻。

阿里本人也对他所看到的法国人感到高兴，并表示他对恩东贝莱在中场位置上与他并肩作战感到兴奋。

“他看起来是个很不错的人。”阿里对DAZN和够力足球说：“显然我们在一起的时间还不长。他适应得很好——而且很快——这总是好的。他看起来像一个攻击型的球员，你知道和他一起踢球是一件很愉快的事。他希望快速向前，他很强壮，身体很好，控球也很好。所以，我为他感到兴奋。”

虽然阿里因为腿筋受伤将缺席托特纳姆热刺对阿斯顿维拉的英超揭幕战，但这位23岁的球员希望恩东贝莱的到来能让他在本赛季的比赛中发挥更大的攻击力。

尽管满足于在热刺中场的任何位置踢球，这位英格兰国脚显然希望能在上赛季的联赛中打入5个以上的进球。

“我知道这有点陈词滥调，但我认为当你为热刺这样一支拥有如此多优秀球员的球队效力时，你会很高兴能在任何地方踢球，只是为了帮助球队。”阿里说：“但是你知道我喜欢进球和助攻，如果需要的话，我喜欢踢得更前。我喜欢这样，但我认为这也取决于比赛。在不同的位置踢球，有时你会看到线与线之间的空档更前，有时在更深的位置拿球会更好。所以我很高兴在中场的任何位置踢球。”

上赛季在冠军联赛决赛中输给利物浦后，阿里承认这个失败是非常难以接受的，但他希望热刺能把这个作为前进的动力。

他说:“很显然，在经过这么多的努力之后输掉比赛是很困难的。那是一段艰难的时期，但之后我们有国家队比赛，所以我们必须尽快转移我们的注意力，为比赛做准备。但是，很明显，这是一场如此激烈的比赛，输掉决赛是很难接受的。但我认为作为一支球队和一个人，我们必须记住那场比赛后的感受。这是一种可怕的感觉，我们必须以正确的方式来引导它，试着用它来造福我们的未来。”