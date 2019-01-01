新年新气像 够力足球2019年世界足坛十大猜想

随着美洲杯、女足世界杯、非洲国家杯以及其他赛事的到来，未来的12个月对球迷来说将是非常重要的。

尤文图斯赢得欧冠冠军

皇马正在重建，不再像过去那样拥有一流的阵容。巴塞罗那虽然拥有梅西)，但与他们的下一个最佳球员存在着巨大差距。拜仁慕尼黑依然是一个过渡中的球队，他们在教练席上没有什么过人的战术头脑。曼城已在联赛上筋疲力尽。

这个舞台似乎已经为另一个冠军争夺者奠定了进入半决赛甚至决赛的基础。今年可能终于轮到尤文图斯了。

在签下C罗后，这支常年在意甲联赛夺冠的意大利球队似乎正步入正轨。

尽管他们在圣诞节前的欧洲赛场上表现平平，但他们有实力、有质量、有经验、有赢得比赛的智慧，因此能够走得更远。

这可能是斑马军团1996年之后的首个欧洲冠军。

穆里尼奥回归皇马

对于主教练来说，大俱乐部的合同几乎没有确定性，皇家马德里也不例外。索拉里在伯纳乌的比赛中有一个好的开始，但是很少有人会支持阿根廷人在下个赛季继续执教。

穆里尼奥被曼联解雇意味着这位特殊人物的阴影将在接下来的几个月里显现出来，尤其是俱乐部主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯仍然是他的狂热仰慕者。

对于穆里尼奥来说，这将是一次激动人心的回归，他在皇马和顶级联赛中都还有未完成的任务。

孔蒂成为曼联完美主帅

看来曼联今年夏天会非常努力从热刺引进波切蒂诺作为新任主教练。他们需要替换穆里尼奥接替者，曼联现在的看守教练索尔斯克亚。

然而，波切蒂诺在热刺高层和球迷心目中都相当有人缘，而老特拉福德这边这两方面的支持都没有保证。随着一个新球场的建成和一个光明的时代的到来，波切蒂诺很可能会认为他的未来在伦敦的表现更好。

无论如何，孔蒂看起来更适合曼联这样的俱乐部。他现在失业中，正在等待一份最好的工作。此外，他已经在英超联赛中证明了自己——在切尔西赢得了联赛冠军，他甚至有能力驯服最吵闹的更衣室。

他注定要成为顶级赛事中的大赢家，艾德·伍德沃德越早意识到这一点就越好。

美国女子足球国家队卫冕世界杯

女子足球世界里最出色的球队是美国队，她们以夺冠热门的身份进入夏季世界杯，并有望再次卫冕。上一次他们夺得这个桂冠还是在2015年。

世界杯历史上只有四个国家获得过冠军，其中德国、挪威和日本以及美国。

在2015年世界杯之后，美国队告别了队中许多有史以来最好的球员，但在经历了2018年不败战绩考验后，美国队应该会在6月份的时候恢复到最佳状态。

今年的黑马似乎是欧洲卫冕冠军荷兰队，他们拥有世界最佳球员之一的巴塞罗那的列克·马尔滕斯。

东道主法国也需要被关注，因为在俱乐部层面非常成功的里昂是这支法国国家队的支柱。

英超本土教练继续消失

到2019- 2020赛季开赛时，英超的英格兰本土教练人数可能会降至历史最低水平。

肖恩·戴奇在伯恩利的执教非常艰难，虽然在上个赛季排名第七，但本赛季看起来可能会降级。尽管他在伯恩利一直尽心尽力，俱乐部还是可以选择解雇他来保持他们的英超地位。

如果他保住了工作，但球队将激励，他可能会和尼尔·沃诺克一起参加在英冠中竞争。后者在卡迪夫城干得很不错，让球队保持了如此强的竞争力，尽管许多人预测他们会被淘汰，但他们确实缺乏实力，因此仍有降级的危险。

剩下的还有水晶宫队70多岁的霍奇森，以及伯恩茅斯的埃迪·豪，但后者如果选择离队的话也在情理之中。

在诺维奇的丹尼尔·法尔克和利兹联的马塞洛·比埃尔萨在英冠联赛上很有晋级前途，但总的来说英超的本土教练人数很可能会进一步减少。

大巴黎失去华美皇冠

欧足联决定重新调查巴黎圣日耳曼的财政状况——这激怒了法国俱乐部的许多人，意味着他们的财务公平问题远未解决。

自2012年被卡塔尔体育投资公司收购以来，巴黎圣日耳曼足球俱乐部因巨额支出而进入人们的视线。

2017年引进内马尔和姆巴佩的签约激怒了整个欧洲大陆，因为巴黎圣日耳曼似乎没有理由能够在财务状况不佳的情况下还能负担得起这笔交易。

为满足欧足联的盈亏平衡要求，巴黎人很可能被迫在今年夏天出售一些资产，像去年那样出售价值1亿欧元左右的人才。

第一个离开的将是内马尔或姆巴佩，这两名球员的转会保证会创造世界纪录，而且他们都是世界上最大的俱乐部梦寐以求的球员。

梅西重获金球奖

梅西以世界最佳球员的身份结束了自己在2018年的职业生涯，这是他应得的。对阿根廷人来说不幸的是，个人奖项早在一个月前就被瓜分了。

卢卡·莫德里奇在今年取得了重大胜利，很大程度上得益于他与皇马一起赢得的欧洲冠军联赛冠军，并帮助克罗地亚打入了世界杯决赛。然而，由于今年没有世界杯可打，焦点将重新回到俱乐部层面的表现。

在那个世界中，梅西是至高无上的。在这一点上，他比西甲和欧冠联赛上的任何其他球员都要优秀，这让人感到尴尬。他的得分、助攻、创造的机会比任何人都要多。

他绝对配得上金球奖，如果巴塞罗那能够拿下一个重要奖杯，那么他将会为第六个金球奖做好准备。

英格兰夺得欧国联冠军

第一届欧国联的赢家将于6月的葡萄牙揭晓。这届欧国联拥有一个令人难忘的小组赛阶段，荷兰队在与德国的死亡之组中获得了晋级资格，而英格兰和瑞士在特殊情况下也获得了四强资格。

尽管四强缺乏像法国、德国或比利时这样的世界强国，但这场迷你锦标赛的吸引力也不会减弱。

葡萄牙赢得了2016年欧洲杯冠军，C罗将会重返赛场。与此同时，瑞士和荷兰也将拥有一批实力极佳的年轻人才，但值得关注的球队将是加雷斯·索斯盖特的英格兰队。

三狮军团在世界杯半决赛的竞争中给整个国家和国家队带来了良好的全新感觉，有了斯特林，凯恩和桑乔，他们有能力在夏天的葡萄牙收获一个满意的结果。

巴西和内马尔站上世界第一

巴西将作为夺冠热门参加在本土进行的美洲杯。2014年世界杯半决赛惨败给德国后，他们在2016年里约热内卢奥运会上恢复元气——夺得了金牌。在内马尔和热苏斯的带领下，桑巴军团对德国来说已经足够强大了，他们完成了属于自己的复仇。

现在他们又有了再次成为南美最好球队的荣誉，并且有足够的实力将第九次美洲冠军收入囊中。

不管梅西在不在阿根廷队，他们的表现依然飘浮不定，而智利队已经不是2015年和2016年连续两胜的那支球队了。

巴西队预计在7月送别所有竞争对手，同时，内马尔将有望被视为本届杯赛的最佳球员。

克洛普带领利物浦夺冠，如果。。。

克洛普会是那个带领利物浦再次夺冠的人吗？有整整一代球迷从未见过他们的俱乐部赢得联赛冠军。球队上一次夺冠还是在1990年，当时英超赛制还没有开始实施。

但这是他们打破这一纪录的最好机会。他们整个赛季只丢了8个球，并且成功地把每一支球队都痛打得落花流水。

如果他们能在1月3日击败瓜迪奥拉的球队，从曼城最近的挫折中获益，那么他们似乎就没有什么大的障碍了。