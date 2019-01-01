新年吃瘪 莫德里奇很失望 ：不能再颓废下去了

在0-2败给皇家社会的比赛中，皇马中场莫德里奇是为数不多在场上苦苦支撑的人。

皇马本赛季在西甲联赛中的表现可谓没有最糟，只有更糟，周日时，他们爆冷0-2输给了皇家社会，在新年的头一场比赛就吃了瘪。目前，皇马处于西甲联赛第5位，18轮比赛过后，他们落后死敌巴萨10分之多。

对于这场比赛的结果，索拉里大发雷霆，但中场莫德里奇却表示了自己对教练的支持。同时，他也承认，皇马现在的问题并不正常：“失球太多，注意力不集中都是问题。在我们的主场，客队能够进球，我们却一个没进。”

“我们必须坐下来，好好反省自己的问题。现在这样很不正常，这种表现已经不是第一次，而是有过很多次了。我们必须找到解决方案，很多球员都不在状态。”

“我必须要改进，承担更多责任。现在俱乐部正在经历艰难期，我们必须更团结。”

在接过洛佩特吉的指挥棒后，索拉里的压力日渐增大，对此，莫德里奇表示：“教练很努力了，但他也不能替我们进球或阻止对方进球。他只能怀有希望，我们才是在场上决定一切的人。”

“我们不能每场比赛都像这样颓废了，要在之后做出改变。我们创造了很多机会，但却没能进球，这是我们的问题所在。我们信任教练，我们输球不应该从他身上找借口或者怪他。”

“我认为所有人都要进行自我批评，我们要坦诚相告，不能总说‘我们做得不错，只是运气不好’。没进球就是没进球，我们要找到原因。”

“表现差总是有原因的，我们要弄清楚它是什么。我们都要对比赛结果承担责任。”