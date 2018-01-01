新帅新气象 曼联五球大胜 拉师傅：这只是个开始

这位年轻的英格兰前锋打进了挪威人新统治时期的第一个进球。他相信随着时间的推移，球队会越来越好。

曼联球星拉什福德告诉球迷们，在索尔斯克亚于周六开始在教练席上的一番出色表现后，红魔在将来还会有更多的机会。

在穆里尼奥被解雇后，索尔斯克亚在这个星期临时填补了空缺。

挪威人在老特拉福德踢球时就被视为英雄，他的任务是扭转曼联在这个赛季令人失望的开局。之前，曼联已经远离前四名很久了。

他在周末享受了梦幻般的开局，他的新教练带队以5:1的比分轻松击败了加迪夫城。

开场仅仅三分钟后，拉斯福德就攻入了索尔斯克亚时代的第一个进球，而埃雷拉、马夏尔和林加德的梅开二度完成了5:1的大比分。

这位前锋对新教练的影响感到高兴。

“他想让我们保持积极的心态，并一直寻找差距。这仅仅是个开始。”他向英国媒体表示。

“圣诞节期间非常忙碌，所以我们需要恢复，并确保为下一场比赛做好准备。我们必须不断改进，再上一个台阶。”

林加德对曼联全队的表现也很满意，同时指出球队在球场上更积极的态度带来了回报。

“小伙子们踢得很有活力，很享受，也很兴奋。我们进了5个球，这很好。”

“当你有了信心，你就会把自己放在进球的位置上。我们就是这么做的。”

“我们踢得很靠前，边后卫也积极压上。我们压制住了他们，创造了很多机会。”

曼联在取得这场比赛胜利后仍然排在积分榜第六位，尽管他们在蓝军败给莱斯特城的比赛后缩小了与排名第四的切尔西的差距，但目前分差仍有8分。