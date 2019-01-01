新帅接手后的阿森纳将在一月冬窗中如何操作？

枪手在英超联赛中排名下半区，而且换了新主帅，所以北伦敦在这个冬窗会有很多人员变化。

阿尔特塔刚上任两周，但他已经准备进入作为阿森纳主教练的第一个转会窗口。

在公开场合,西班牙人已经表示，他还没有做出任何有关1月潜在交易的确定计划，但他显然已经与足球主管桑莱希技术总监埃杜等人讨论过俱乐部的招聘策略。

去年一月，埃梅里因为财政限制没有能够获得任何的永久签约，这意味着球队唯一的新成员是从巴萨租借而来的丹尼斯·苏亚雷斯。

今年的资金将再次紧张，尽管一些可能的离开可能会让阿森纳在一个不错的机会出现时进入市场。

下面，我们来看看北伦敦俱乐部在一月份能做些什么。

可能的离开

当然，最大的新闻是格拉尼特•哈卡即将离开，他似乎决定回到德国，加入柏林赫塔。

这名前门兴格拉德巴赫的中场球员在10月份对阵水晶宫的比赛中被换下后与阿森纳球迷发生了冲突，他的离开是不可避免的。问题仅仅在于他是在一月份离开还是在赛季结束后离开。

扎卡希望与柏林赫塔的交易立即完成，虽然阿尔特塔表达了他对球队的赞赏，但是只要阿森纳对这笔交易满意，他就很有可能离开。

扎卡的合同到2023年到期，阿森纳希望收回他们在2016年为瑞士国脚支付的3500万英镑(4600万美元)的费用。

如果有合适的报价，穆斯塔菲也有可能离开，但是就像今年夏天的情况一样，这位德国中后卫不会被踢出俱乐部，即使他已经明确表示可以自由离开。

阿森纳不太可能在一月份批准任何其他的永久转会，但是一些年轻球员，包括埃米尔·史密斯·罗，可能会被租借出去，还有康斯坦蒂诺斯·马夫罗帕诺斯，前提是引进了一名中后卫的情况下。

埃迪·恩克蒂亚在利兹的租借期结束后，现在看起来也要回到北伦敦了，因为他在埃兰路的比赛时间太少了，这让他和阿森纳都很沮丧。利兹不想失去这位年轻的前锋，但他现在几乎可以肯定会回到酋长球场，然后租借到另一家英冠俱乐部，其中布里斯托尔城是领头羊。另外还有来自德国俱乐部的兴趣。

可能的签约

扎卡的离开将会使一名新的中场球员成为必须品。因此，阿森纳最大的难题是，是尝试用租借合同暂时填补空缺，还是永久引进替代者。

枪手对阿德里安·拉比奥的兴趣由来已久，可以追溯到温格在北伦敦的时候。

埃梅里也是这名中场的球迷，去年夏天阿森纳试图把这名球员从巴黎圣日耳曼操作自由转会而来，结果法国人选择了尤文图斯。

然而，到目前为止，这名24岁的球员在都灵的日子并不如意，如果扎卡转会到柏林，阿森纳可能会尝试将与尤文图斯达成一笔租借交易，直到赛季结束。

防守方面，很多情况都取决于穆斯塔菲是否离开以及钱伯斯的膝盖伤情检查报告，后者在对阵切尔西的比赛中受伤。

阿森纳想要引进一名新的中后卫，但是他们意识到一旦萨利巴结束了在圣艾蒂安的赛季，就将在夏天去到枪手。目前还没有与法国俱乐部达成一致的协议，但阿森纳仍有可能在明年1月引进萨里巴。

今年夏天，人们对达约特·乌帕梅卡诺有浓厚的兴趣，这位21岁的球员仍然是阿森纳的头号目标，但是，从经济的角度来看，这个冬天要签下这位莱比锡球星是很困难的，尽管他现在已经进入了合同的最后18个月。乌帕梅卡诺的新一轮转会很有可能在本赛季结束后进行。

这让阿森纳陷入了一个困难的境地，他们可能会再次转向短期租借的选择，直到夏天的窗口，那时他们将有更多的财政影响力，更多的目标可以实现。

今年夏天，人们对鲁加尼很感兴趣，考虑到本赛季在尤文图斯缺少上场时间，他可能会再次成为球队的一个选择。

首发情况

最近几周，阿森纳的伤病不断，尤其是在防守方面。他们没有边后卫基兰·蒂尔尼，赛德·科拉辛纳克和赫克托·贝莱林。

萨卡和奈尔斯已经填补了空缺，但是当常规球员回归时，阿尔特塔的球队无疑会更加强大。

阿尔特塔在他执教的头两场比赛中已经将他的球队打造成了4-2-3-1阵型，而西班牙人很大可能会在赛季下半程中坚持这个战术。

在状态良好的时候，贝莱林和蒂尔尼肯定会填补边后卫的位置，而加布里埃尔·马蒂内利很可能会出现在进攻的左侧，而皮埃尔-埃默里克·奥巴梅杨将取代亚历山大·拉卡泽特成为他更喜欢的中锋。

最大的问题是，如果扎卡去了德国，谁来填补他的位置。

会是拉比奥吗？或者阿尔特塔会选择等到夏天和马泰奥·贡多齐和卢卡斯·托雷拉一起度过剩下的赛季吗？