新官上任 热刺新帅穆里尼奥组建新执教团队

前切尔西和曼联主帅已经在北伦敦展示了他的风采。

新上任的热刺主教练何塞·穆里尼奥已经组建了他的幕后团队——任命了若昂·萨克拉门托、卡洛斯·拉林、努诺·桑托斯、里卡多·福莫西尼奥和乔瓦尼·塞拉。

周三上午穆里尼奥被确认为热刺的新任主教练，就在12个小时前，毛里西奥·波切蒂诺在俱乐部执教5年半后被解雇。

包括佩雷斯、达戈斯蒂诺和希门尼斯在内的波切蒂诺的教练团队也离开了俱乐部，这意味着穆里尼奥不得不引进一批全新的幕后人员。

穆里尼奥迅速做出了任命，萨克拉门托和桑托斯在离开法甲球队里尔后，分别出任助理教练和守门员教练。

里尔在一份声明中说：“经过和托特纳姆热刺足球俱乐部的谈判后，双方达成协议，同意里尔的专业技术人员若昂·萨克拉门托和努诺·桑托斯离开，并允许他们在周三加入英格兰俱乐部。”

“作为第一步，里尔俱乐部将使用内部解决方案来弥补这两人的离开。不久，俱乐部将宣布一个明确的新的组织。”

“对于若昂·萨克拉门托和努诺·桑托斯来说，里尔祝愿他们在这个新项目中取得成功。”

与此同时，福尔莫西尼奥、塞拉和莱恩都与穆里尼奥重聚，他们也曾在曼联队中与葡萄牙人共事过。

弗莫西尼奥和塞拉分别成为俱乐部的战术分析师和技术分析师，而曾在切尔西和皇家马德里与穆里尼奥共事的莱恩则成为俱乐部新的体能教练。

不过，穆里尼奥的长期盟友法里亚将不会前往北伦敦。

44岁的法利亚曾在波尔图、国际米兰、皇家马德里、切尔西和曼联队中担任过穆里尼奥的助理教练，但由于他现在是卡塔尔阿尔-杜哈伊尔SC的经理，所以无法在热刺与穆帅再度联手。

穆里尼奥周三第一次带队训练，并将在周四格林威治时间下午2点(东部时间上午9点)举行他作为托特纳姆主教练的第一次新闻发布会。

他执教的第一场比赛是周六在伦敦体育场对阵西汉姆的英超联赛，周二他的第一场主场比赛是对阵奥林匹亚科斯的欧冠联赛。