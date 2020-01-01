新孔帕尼即将加盟 曼城接近5500万欧元签下鲁本·迪亚斯

这位葡萄牙国脚可能会成为曼城的新后防核心，奥塔门迪可能会被当做交易的一部分送到光明球场。

曼城正在与本菲卡谈判葡萄牙中后卫鲁本·迪亚斯的交易，而尼古拉斯·奥塔门迪可能会当做交易的一部分，被送到光明球场。

自从18个月以前前队长孔帕尼离开俱乐部只之后，引进一位新的后防领袖一直都是瓜迪奥拉的引援首选。

那不勒斯球星库利巴利在夏天的大部分时间里都是曼城的首选目标，但是关于这名塞内加尔国脚的谈判已经被证明是极为困难的，达成这笔交易可以说是难如登天。

其他球队

而根据够力足球的了解，曼城目前正在准备引进葡萄牙国脚鲁本·迪亚斯，他的初始转会费有望达到5500万欧元左右。

这笔转会的交易将相当复杂，除了最开始的5500万欧元，还将包括1500万欧元的浮动条款。与此同时，前波尔图后卫奥塔门迪可能会被当做交易的砝码来降低葡超豪门的要价，这位阿根廷球星将充抵1500万欧元。

现年23岁的鲁本·迪亚斯本赛季已经为本菲卡在欧冠资格赛和葡超比赛中出场了2次，早在2018年世界杯期间，他就入选了葡萄牙国家队，并且在最近几个赛季一直与皇马、曼联、曼城以及AC米兰等豪门有所联系。

蓝月亮正试图在10月5日转会窗口关闭前引进一位新的中后卫。

塞维利亚后卫孔德和马竞球星希门尼斯也在曼城的候选名单之上，但本菲卡队长鲁本·迪亚斯目前已经成为了他们的首要目标。

这位葡萄牙国脚卡位准确、位置感极佳、身材高大，在对抗中非常强悍，铲断、抢断稳准狠，同时还具备优秀的弹跳力和出色的抢点意识，传球能力也可圈可点。

据悉目前球员已经与曼城达成了一份5年协议，球员的个人年薪将远超目前的145万欧元。

与此同时，本菲卡主帅豪尔赫·热苏斯也证实了这位后防大将并非球队的非卖品，只要有合适的报价到来，他们愿意将其放走。

“我们确实希望能够留住鲁本·迪亚斯，不过如果球队收到了一份可观报价，我们愿意和对方讨论他的转会。”

曼城已经在今夏花费4400万欧元从伯恩茅斯签下了荷兰国脚内森·阿克。

年轻的西班牙后卫埃里克·加西亚的未来也充满不确定性，这是他的最后一年合同，此前瓜迪奥拉曾证实这位未来之星拒绝了俱乐部提出的续约合同，巴萨准备送出一份报价将这位前拉玛西亚球员带回诺坎普球场。

上赛季，曼城在缺少了孔帕尼这样一位经验丰富的老将后处境艰难，不得不让费尔南迪尼奥从中场回撤到中卫位置。

不过在新赛季的第一场比赛中，费尔南迪尼奥回到了自己熟悉的位置，约翰·斯通和阿克成为了后防搭档，但他们的表现并没有让人们信服。

任何新签下的球员都可能会被曼城列入到下周末对阵利兹联的联赛，此前瓜迪奥拉已经进行了抱怨，他表示目前一线队仅有13位完全健康的球员可用，自己太过缺乏选择？

艾默里克·拉波尔特的复出可能会让他倍受鼓舞，这位法国国脚此前在检测中被发现新冠阳性。