新大腿吹起来 麦克托米奈：“费尔南德斯是天生的赢家”

在他队友看来，自从加盟老特拉福德之后，这位葡萄牙国脚的表现就像让他们“呼吸了一口新鲜空气”。

麦克托米奈赞扬了“天生的赢家”布鲁诺·费尔南德斯的加盟，并对马蒂奇回归后增加曼联中场竞争表示了欢迎。

费尔南德斯在1月份从利物浦转会曼联，并且已经在8场比赛中打进3球并贡献了同样数量的助攻。

这位葡萄牙国脚在周日2-0战胜曼城的比赛中表现出色，受到了广泛的赞誉，25岁的他在这场关键战中以一记任意球帮助马夏尔为球队首开记录。

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麦克托米奈对他的新队友在近期的表现印象深刻，同时认为索尔斯克亚的执教也出现了好转。

在周三的新闻发布会上，这位苏格兰国脚说:“你可以看到布鲁诺到来带来的影响，他是一位天生的赢家——你可以从他的日常训练中看到这一点。”

“他愿意在任何情况下带球并送出致命传球，这是我们需要的创造力火花。他太棒了，我甚至无法给他足够的赞美。”

“他对自己的要求很高，他是一位愿意控球的10号，已经成为了球队中的一股新鲜空气。他有着自己的个性，这也是这家俱乐部所需要的特质。”

麦克托米奈在下半场替补上场后，凭借一记远射帮助球队在德比中战胜曼城。

索尔斯科亚选择了由费尔南德斯、弗雷德和状态正佳的马科奇组成的中场三人组合，这位出自曼联青训的小将坚持认为有竞争是一件好事。

“竞争这是非常重要的，如果你在没有竞争的地方，球员们就会放松自己。竞争能够创造一种良性循环，而曼联一直在这样做。”

“我想成为球队大名单上的首发球员，但是马蒂奇是一个伟大的球员，我可以从他身上学到很多。”

麦克托米奈是曼联在周四欧联16强首回合客场挑战奥地利的林茨的一员。