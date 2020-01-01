新型冠状病毒肆虐 欧足联仍拒绝延期举办欧洲杯

欧足联认为没有理由推迟或改变2020年欧洲杯的赛程，尽管人们对冠状病毒的担忧与日俱增。

按照目前的情况，欧洲大陆各地将于6月12日进行万众瞩目的欧洲杯。

然而，有一种非常严重的威胁是，由于Covid-19病毒现在已具有全球大流行的地位，这一赛事正面临着不得不全部推迟或取消的威胁。

世界各地的政府和体育当局都在采取激烈的行动，以遏制疫情的蔓延。

其他球队

意甲和西甲是意大利与西班牙国内最重要的两大赛事，但目前都已经被当局叫停，世界各地各种比赛也不得不空场进行。

然而，欧足联坚持认为，现阶段他们没有必要就这一重要的国际赛事做出任何决定。

欧洲足球官方机构的一名发言人告诉够力足球:“没有理由在时间安排上做出任何改变。欧足联正就冠状病毒及其发展情况与相关国家和地方的当局保持联系。”

欧足联主席亚历山大切费林也已经表示，不会仓促决定是今年夏天的欧洲杯是否推迟或改变。

他表示:“我们正在处理这件事，我们有信心处理好它。实际上，你们根本不知道欧洲杯面临着多少需要担忧的事情，比如安全和政治方面的，现在还有病毒。让我们试着乐观一点，不要去想那些黑暗的场景——以后还有时间。”

欧足联秘书长西奥多·西奥多里迪斯在协会的年度大会上补充道:“我们不想猜测三四个月后会发生什么。我们已经在通过与世界卫生组织和各国政府接触来解决这一问题。我们已经承认目前的严峻情况，但我们不想反应过度。我们已经建立了自己的沟通方式。”

2020年欧洲杯预计将有24个国家共同争夺这一终极奖项，C罗领衔的葡萄牙队是这张赛事的卫冕冠军。