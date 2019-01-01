新号码加身 阿扎尔在皇马接过C罗的传奇7号

比利时人将从马里亚诺·迪亚兹那里得到这个著名的号码，后者去年在俱乐部的第一个赛季就身披这个号码。

俱乐部在周五宣布，伊登·阿扎尔将在皇马的第一个赛季穿上7号球衣。

这位比利时人在季前赛中穿着50号球衣，但现在他将穿上克里斯蒂亚诺·罗纳尔多在伯纳乌时所穿的球衣号码。

在罗纳尔多转会尤文图斯后的第一个赛季，马里亚诺·迪亚兹身穿7号球衣度过了其在马德里的第一个赛季，但是这位前锋现在已经换上了24号球衣，而让阿扎尔穿上了那件著名的球衣。

阿扎尔今年夏天完成了从切尔西到皇马的转会，交易价值1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)。

这位28岁的球员在切尔西穿的是10号球衣，但是这个号码被莫德里奇占据了，他选择了罗纳尔多、劳尔和其他球员曾在马德里穿的号码。

哈梅斯·罗德里格斯，在被租借到拜仁慕尼黑的两个赛季之前曾经穿着10号球衣，现在回到了马德里，并在2019-20赛季被授予16号。

在马德里其他夏季转会球员中，埃德尔·米利唐将穿3号球衣，弗兰·门迪将穿23号，卢卡·约维奇将穿18号，罗德里戈将穿27号。

在齐达内公开表示希望离开后前途未卜的加雷斯·贝尔再次被身披11号。

门将库尔图瓦在效力俱乐部的第一个赛季就穿了25号球衣，现在已经换上了他在切尔西和马德里竞技效力期间穿的13号球衣。

皇家马德里将在周日的友谊赛中迎战罗马，然后在下周末对阵塞尔塔。

在经历了16强被阿贾克斯淘汰出欧冠，并在西甲联赛中以19分落后于冠军巴塞罗那的赛季后，白衣军团希望在2019-20赛季取得更大的进步。

阿扎尔是球队夏季重建的主要部分，比利时人在本周早些时候对萨尔茨堡的友谊赛中取得了开门红。

“在过去的五场比赛中，我一直在等待这个时刻，今天我做到了。我非常高兴。”阿扎尔赛后说。