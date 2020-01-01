新冠肺炎疫情下的足球：哪些球员、主帅和俱乐部受到了影响？

新型冠状病毒病毒正在快速传播和扩散，许多知名足球运动员和相关工作者被检测出感染了这一病毒。

新型冠状病毒已经在世界范围内造成了巨大的破坏，丝毫不用感到奇怪，足球也没能逃过病毒爆发带来的负面影响。

几乎所有地方的联赛和赛事都被迫推迟了比赛，而由于欧洲各国政府在努力减缓病毒的传播速度，2020年欧洲杯现在也变成了2021年欧洲杯。

这种病毒也没有对运动员“另眼相待”，尽管他们都是非常健康的运动员，但他们和其他人一样容易感染这种冠状病毒。

其他球队

事实上，许多俱乐部和他们的球员都受到了直接的影响。

那么，截至目前，有哪些球员、教练和老板感染了新型冠状病毒？

在英超方面，已经有一些俱乐部的工作人员、球员和教练被确诊阳性，这也是促使英足总下定决心停摆英超等联赛的直接因素。

就在英超官方宣布周末的比赛将按照原计划正常进行的几分钟后，阿森纳主帅阿尔特塔就被证实感染了新型冠状病毒。而这件事造成的结果就是整个枪手都被隔离，他们与布莱顿的比赛也不得不推迟。

阿尔特塔也通过俱乐部官方发表了一份声明：“这样的结果令人失望。我感觉不好，然后接受了检查，我会在情况允许时尽快回来工作。”

就在阿尔特塔确诊阳性几周以前，奥林匹亚科斯的老板伊万杰洛斯·马里纳基斯透露，自己在酋长球场观看球队战胜阿森纳时感染了病毒。不过，人们确认这与阿尔特塔的感染之间并无联系。

在阿尔特塔确诊后，切尔西球星奥多伊也被证实感染了新型冠状病毒。不过目前他似乎已经恢复了健康。

奥多伊在社交媒体上说:“大家好，你们可能知道，我前几天感染了病毒，但现在我已经痊愈了。我遵循了健康指南安排，并且自我隔离了一周。我希望很快能与大家见面，并将很快回归训练场，大家都要注意安全。”

在奥多伊确诊后，蓝军训练场被迫进行了部分关闭，而那些与球员有过亲密接触的人则被告知要遵循医疗建议进行自我隔离。

根据媒体的报道，曼城后卫本杰明·门迪也是被新型冠状病毒影响的球员之一，在一名家庭成员检测呈阳性后，法国国脚也被迫进行了自我隔离。

3月13日星期五，埃弗顿宣布他们的队员正处于自我隔离状态，而根据此前的报道，一名太妃糖的球员出现了与感染冠状病毒症状一致的症状。

除了实行自我隔离措施，太妃糖还关闭了他们在芬奇农场和利物浦总部的训练设施。

然而，他们的主力门将皮克福德却在这个时候去参加了一场慈善拳击活动后，并否认自己正处于隔离状态，队医同意了他的这一行为。

布伦丹·罗杰斯指出，莱斯特城的一些球员已经出现了感染新型冠状病毒的“症状”，那些担心的人进入了自我隔离状态。

5名伯恩茅斯的工作人员，包括守门员阿图尔·博鲁茨，在俱乐部确认他们表现出了符合感染新型冠状病毒的症状后，自愿进行了自我隔离。

卡迪夫城主帅尼尔·哈里斯证实，为了预防，他们的一名球员和一名员工都进入了自我隔离状态，不过俱乐部消息人士表示，他们的冠状病毒检测结果均未呈阳性。

在意甲，许多球员的新型冠状病毒检测呈阳性，其中最引人注目的是尤文图斯后卫丹尼尔·鲁加尼。

鲁加尼在推特上写道:“你们已经看到了新闻，这就是为什么我想让所有担心我的人放心，我很好。我也强烈呼吁大家一定要遵守公共卫生规则，因为病毒不会区别对待任何人，为了我们自己、为了我们所爱的人、为了我们周围的人，让我们一起行动起来，谢谢！”

这名意大利国脚在尤文图斯在空场比赛的情况下赢下国际米兰后被证实感染了病毒，这促使国际米兰取消了所有的比赛活动。

鲁加尼被确诊的消息让他的许多队友感到担忧，为了避免感染病毒，球队头牌C罗甚至乘坐专机回到了自己的家乡马德拉，并在那里进行了居家隔离。

马图伊迪成为了第二个被检测出病毒阳性的尤文图斯球员，意甲球队在3月17日表示，马图伊迪正在家中进行自我隔离，并没有表现出任何症状。

这位法国国脚得到了博格巴的公开支持，几天后他在社交媒体上更新了自己的状态:“我很积极，很强大，士气也很高。”

有传言称保罗·迪巴拉感染了病毒，但阿根廷人否认了这一说法，并在自愿隔离期间发布了最新消息。

在都灵南部的热那亚，桑普多利亚前锋马诺洛·加比亚迪尼成为了意甲第二名被确诊感染新型冠状病毒的球员。

桑普多利亚后来证实，加比亚迪尼的队友埃克达尔、法比奥·德波利和巴托兹·贝雷辛斯基以及俱乐部医生阿梅代奥·巴尔达里的检测结果也呈阳性。有媒体声称，奥马尔·科利的药检也呈阳性，但这名后卫后来在Instagram上否认了这一说法。

佛罗伦萨球员弗拉霍维奇、库特罗内和佩泽拉的新型冠状病毒检测均呈阳性。

西班牙豪门皇家马德里队直接受到了冠状病毒爆发的影响，在一名来自皇马篮球队的球员被诊断出感染病毒后，该俱乐部也进行了封锁。

这家首都俱乐部的足球队和篮球队共用同一个训练基地，这促使两家机构不得不隔离自己的球员和工作人员。

这一消息导致皇马与曼城的欧冠比赛被推迟，毫无疑问，这也是西甲决定停摆的原因之一。

他们的竞争对手巴塞罗那已经暂停了所有的活动——包括训练等等——并告诉他们的员工呆在家里。巴萨在一份声明中说:“鉴于目前的医疗状况，并根据俱乐部医务人员的建议，一队已经暂停了所有活动，直到另行通知。”

梅西并没有感染病毒，但是阿根廷人在与家人隔离期间发表了一份声明，对那些处于困境中的人表示支持。

“对每个人来说，这都是复杂而困难的日子，”梅西在社交媒体上写道。

“我们一直对正在发生的事情感到担忧，希望大家能够站在那些遭遇最多的人的角度去考虑，不仅是那些自己被感染或是家人朋友被感染的人，还有在前线、在医院和医疗中心战斗的人们。我想为他们带来力量。”

瓦伦西亚后卫加雷成为西甲首个被确诊为新型冠状病毒阳性的球员，俱乐部透露在一线队工作人员和球员中发现了5例，其中包括前曼城后卫埃里阿金·曼加拉。

巴伦西亚的一份声明说:“所有这些人现在都在家，身体健康，并遵守规则，进行自我隔离。”

3月16日周一，瓦伦西亚队中又有4例新型冠状病毒感染病例得到确认，但受影响的人的姓名仍未被透露。

西班牙人3月17日证实，他们的6名一线队队员和工作人员的病毒检测呈阳性，尽管他们都有轻微的症状。

就在今天中午，中国足协官方也证实效力于这家西甲劲旅的前上港前锋、中国国脚武磊确诊感染了新型冠状病毒。

总部位于马拉加的马竞青年队教练弗朗西斯科·加西亚死于冠状病毒感染，他之前就有白血病等健康问题。

阿尔维斯在3月18日证实了15名球员感染了新型冠状病毒，其中包括3名球员(未透露姓名)，7名工作人员和5名工人。

埃尔切也已经证实，他们的一名球员的检测结果呈阳性，不过他们接下来拒绝为自己的球员提供检测工具，并敦促官方将这些工具用于更有需要的人。

巴黎圣日耳曼球星姆巴佩接受了病毒检测，但结果显示他并没有感染病毒。尽管如此，巴黎圣日耳曼还是暂停了一线队的训练，法国各地的比赛也被推迟。

效力法乙俱乐部特鲁瓦的韩国国脚石铉俊，近一段时间也出现了身体不适的情况，检测结果呈阳性。

在德国，汉诺威后卫胡贝尔斯的新型冠状病毒检测呈阳性，帕德博恩后卫卢卡·基利安是第一个感染这种病毒的德甲球员。

然而，基利安很快就恢复了，帕德博恩的体育主管马丁·普曾兹奥诺表示:“之前两天他感觉到了不适，出现了发烧和发冷，但现在感觉好多了。”

前切尔西球星米克尔离开了土超豪门特拉布宗体育，并控诉俱乐部根本“不在乎”球员健康。

在瑞士，前阿森纳球员约翰·朱鲁和亚历山大·宋虽然没有感染上新型冠状病毒，但却因为疫情引起的合同纠纷而被瑞士球队锡永解雇。

在巴西，65岁的弗拉门戈队主帅豪尔赫·赫苏斯在最初检测呈阳性后，在进一步检查中被确认阴性。

“我收到了一个好消息，我的新型冠状病毒测试呈阴性，”赫苏斯在Instagram上表示。“我很高兴也很感激大家对我健康的喜爱、支持和关心。我继续为所有受影响的人祈祷。”

在墨西哥，墨甲主席恩里克·博尼利亚的冠状病毒检测呈阳性，将继续隔离。

而在中国，在疫情爆发初期并没有球员被确诊感染，只有王霜等武汉籍女球员因疫情问题而错过了之前在澳大利亚的女足亚洲区奥预赛B组的比赛，中超等国内联赛也被暂停。

不过近日，先是从西班牙巴塞罗那返回的年轻球员罗某某和史某某被确诊感染了新型冠状病毒，而后，刚刚从国外拉练归来的中甲球队梅州客家出现了球员与工作人员确诊阳性的情况，巴西外援前锋多利以及巴西籍理疗师成为了最终的“受害者”，目前整支球队都在五华县足球小镇集训基地后实行单人单间隔离。