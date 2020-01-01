新冠疫情影响财政收入 巴萨今夏难将内马尔带回诺坎普

在新型冠状病毒疫情的影响下，巴萨几乎不可能有足够的财力将内马尔带回到诺坎普球场。

随着巴萨的财政因新型冠状病毒疫情的影响而陷入困难，他们将内马尔带回诺坎普球场的计划将再度受挫。

西甲豪门在2017年以创世界纪录的转会费将这名前锋卖给了巴黎圣日耳曼，但随后频繁有媒体爆料称因为巴西前锋非常希望重新回到加泰罗尼亚。

不过，这一传闻一直没有变成现实，再加上新型冠状病毒疫情对各家俱乐部财政造成的影响，今夏这笔交易达成的可能性并不高。

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巴萨在2019-20赛季开始时提交的预算总额刚刚超过10亿欧元，他们已经意识到，即使西甲联赛能够在闭门的情况下完成，这一数字也不可能达到，尽管他们已经实行了削减了一线队和董事会的工资等措施。

一旦转会窗口重新开启，拉基蒂奇、阿图尔和库蒂尼奥等人可能会被巴萨出售套现，但这些依旧很难满足巴西人的转会费和薪资要求。

巴塞罗那现在的首要目标是减轻他们的工资负担，目前他们的困境还远没有结束。

如果收入下滑在加泰罗尼亚豪门的预测之内，但他们就不可能花费至少1.5亿欧元把内马尔带回诺坎普。从目前的情况来看，这一切很明显，目前并不是将巴西人带回来的正确时机。

2013年夏天，内马尔从桑托斯加盟了巴塞罗那，在去巴黎之前，他总共在加泰罗尼亚待了四个赛季。

在此期间，巴西人总共为俱乐部出场186次，攻入105球，与梅西和苏亚雷斯组成了俱乐部有史以来最伟大的前锋组合。

在MSN组合的带领下，巴萨在2014-15赛季和2015-16赛季连续两赛季斩获西甲联赛冠军，并在2015年在路易斯·恩里克的带领下，拿到了久违的欧冠冠军，这是内马尔第一次也是唯一一次赢得欧冠。