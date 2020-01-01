新冠疫情下的足球 肯尼亚国脚将帮助100多受影响家庭

这位身材高大的后卫成为了第六位向受新冠疫情影响的当地人伸出援助之手的肯尼亚球星。

肯尼亚国脚约瑟夫·奥库姆承诺将帮助100多个受新冠疫情影响的家庭。

这位身材高大的后卫目前效力于瑞典顶级球队埃尔夫斯堡，他表示自己将努力帮助那些需要帮助的家庭，尤其是那些受到新冠疫情影响的人，奥库姆在他的Facebook主页上确认了这一最新举动。

奥库姆在他的主页上写道:“新冠疫情对卡哈瓦体育所在的Roysambu地区那些不太幸运的家庭造成了不利影响，自2005年以来，他们一直积极参与足球人材的培养。”

其他球队

“在这方面，我们与卡哈瓦体育和马贡戈肯尼亚联合起来，帮助那些遭遇困难的家庭，以应对该危机对社区以及经济影响。”

“我们的目标是惠及超过100个有需要的家庭。让我们利用共同的热情，在这艰难的时刻为社会做出贡献，请大家加入我们这一崇高的事业。”

像世界上其他的足球运动员一样，奥库姆所在的瑞典和祖国肯尼亚都暂时停办了足球赛事，以控制新冠病毒的传播。

除了奥库姆，他的一些国家队队友也在积极为抗击这一疫情做出了贡献，前锋迈克尔•奥隆加向内罗毕低收入地区的不同机构和家庭捐赠了基本生活必需品。

布鲁日的中场球员约翰纳·奥莫洛透过自己的基金会，捐赠了许多食用油、稻米、面粉、糖、洗手液、肥皂，以及许多其他基本生活用品给丹多拉的居民。

肯尼亚国家队队长维克多·万亚马通过他的万亚马基金会、红十字会等机构，向玛萨瑞贫民窟的居民捐赠了洗手液。

后卫埃里克·乌玛是第一个高调捐款的足球运动员，他为基贝拉贫民窟的一群年轻球员购买了洗手液。

而中场球员弗朗西斯·卡亚塔也不甘落后，他向马萨里4B地区的居民捐赠了约1万升水。