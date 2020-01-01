新人上位 瓜迪奥拉确认下赛季福登顶替席尔瓦

这名19岁的球员在进入一线队后并没有像他希望的那样经常出场，但是下个赛季对他来说将是一个重要的赛季。

瓜迪奥拉表示，曼城不会签下大卫·席尔瓦的替代者，因为他相信菲尔·福登能填补他的空缺。

这位传奇的西班牙人将在2019- 2020赛季结束后离开曼彻斯特，而被称为“斯托克波特伊涅斯塔”的19岁小将福登最终将在曼城一线队得到他的大好机会。

本赛季福登已经在所有的比赛中出场21次，尽管在他11场英超比赛中只有1次上场时间超过1小时。

“菲尔是一个不可思议的球员，但他还有很多需要提高的地方。”瓜迪奥拉告诉记者：“有时候你需要花时间去理解他到底要做什么，有时候你需要耐心。”

“但是本赛季大卫将会离开，我们不会买任何一个在他位置上的球员，因为我们有菲尔。”

“我们相信菲尔。如果我们不相信他，我们可能会去市场换掉大卫，但是我们有菲尔。”

瓜迪奥拉在执教曼城期间曾多次受到批评，因为他明显不愿给予年轻球员机会。

作为回应，他警告说，英格兰足球有过度炒作年轻球星的倾向，像埃里克·加西亚、泰勒·哈伍德-贝利斯和汤米·多伊尔最近几周都在一线队上过场。

瓜迪奥拉补充说：“我很想帮助年轻球员，但这是一家要求很高的俱乐部。你必须赢得比赛。即使你在这里赢得了四个冠军也不够，这是事实。”

“我们上赛季赢得了四个冠军，但这还不够，因为我们没有赢得欧洲冠军联赛。这就是现实——这里的年轻球员不得不与不可思议的中卫和中场球员竞争。”

“这是一个残酷的现实，像菲尔·福登这样的优秀球员没有上场，因为我们还有其他不可思议的球员。”