新一期德国队名单：格策再次落选

在德国队对阵爱沙尼亚和白俄罗斯之际，多特前锋的缺席，成为勒夫阵容里的一个明显遗漏

格策被排除在下个月的欧锦赛预选赛阵容之外，而萨内和罗伊斯则双双顺利入选德国国家队。

多特球星格策在2014年世界杯决赛中打入制胜球，帮助德国队战胜阿根廷，夺得冠军。尽管本赛季他的身体情况和竞技状态恢复良好，他还是落选了。

自从2017年11月以来，这位26岁的球员一直没有参加国家队的比赛。2017年早些时候，他被迫停赛一段时间，以接受治疗。



尽管格策被打入冷宫，但他的多特队友罗伊斯和曼城前锋萨内均被国家队征召。

本周刚与皇马续约的中场球员托尼·克罗斯因为肌肉问题而落选。而阿森纳门将莱诺则替代了膝盖受伤的特尔施特根。

尽管膝盖受伤，同为门将的诺伊尔却入选名单。这位33岁的球员本周将在德国杯决赛前重返慕尼黑。下周将由德国队队医对他的伤情进行评估。

卢卡斯·科洛斯特曼和乔纳森·塔赫也被列入了成年队阵容。但在两场国家队比赛之后，他们将随德国U21前往意大利，参加U21欧预赛。

胡梅尔斯、博阿滕和穆勒当然是没有位置的。他们在3月份对阵塞尔维亚和荷兰的比赛前被赶出德国队，并被告之永不召用。

勒夫将于6月8日率队在鲍里索夫对阵白俄罗斯，三天后在美因茨对阵爱沙尼亚。

德国目前在C组排名第二，落后于北爱尔兰。尽管他们到目前为止只参加了一场比赛，3月份在阿姆斯特丹以3-2击败荷兰队。



德国队完整名单

守门员：门将：莱诺（阿森纳），诺伊尔（拜仁），特拉普（法兰克福）

后卫：金特尔（门兴），哈斯滕贝格（莱比锡），赫克托（科隆），科雷尔（巴黎），克洛斯特曼（莱比锡），舒尔茨（多特），尼克拉斯-斯塔克（柏林赫塔），聚勒（拜仁），若纳坦-塔（勒沃库森）

中场：布兰特（勒沃库森），哈弗茨（勒沃库森），德拉克斯勒（巴黎圣日耳曼），格纳布里（拜仁慕尼黑），格雷茨卡（拜仁慕尼黑），基米希（拜仁慕尼黑队），京多安（曼城）

前锋：萨内（曼城），罗伊斯（多特），维尔纳（莱比锡）。