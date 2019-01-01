斯通斯期待三狮军团称霸欧国联：我已夺冠成瘾

这位曼城后卫渴望在这个夏天与三狮军团一起不断增添其奖杯数量。

斯通斯表示，他“对奖杯上瘾”，因为他希望在曼城获得三冠王之后，为英格兰夺得欧国联的冠军。

斯通斯已经在索斯盖特的球队阵中，他们下周将迎来在葡萄牙举行的首场欧国联决赛周比赛。

去年秋天，三狮军团力压西班牙和克罗地亚，获得欧国联小组赛头名，他们周四周四的半决赛中对阵荷兰。

如果他们战胜了罗纳德·科曼的球队，那么葡萄牙或瑞士将成为他们与自1966年世界杯以来首次获得冠军之间的绊脚石。

斯通斯满怀信心地来到国家队，他帮助曼城成为第一个赢得英国本土三冠王的球队。自从两年前从埃弗顿加盟曼城以来，这位25岁的球员已经赢得了5座奖杯。

他说，这让他尝到了成功的滋味，他渴望在国家队保持这种感觉。

“我们得到的机会是如此新鲜:一项新的锦标，我们可以去赢下来。这里的男孩们从来没有赢过，也没有参加过任何决赛，他们没有体验过赢得某样东西或为如此特别的东西而战是什么滋味。”

“我想让他们对如此特别、如此上瘾的东西产生渴望。当你举起奖杯，知道自己在任何比赛中都是最棒的，这是多么特别的一件事。”

“我无法用其他任何方式来描述，这是如此让人上瘾。去让你的脑海中留下那段记忆，当我现在回想起在温布利球场的看台上举起足总杯奖杯时，这是一件永远不会离开你脑海的事情。当你不能让任何人说他们比你优秀时，这是多么独特。”

“大卫·席尔瓦总是取笑我，他会寄给我一张他赢得的三样东西的照片;世界杯和两个欧洲杯，并说‘也许有一天你会有如此成就’，这是他非常自豪的事情。”

“我不想说我无法想象。我无法想象几年前会发生什么，但现在我们离一些特别的东西如此之近，我无法想象如果我们这样做，场景会是什么样子。但愿我们好运，因为这对我们所有人来说都是件特别的事，即使你们坐在这里。”

斯通斯还强调，尽管本赛季俱乐部之间竞争加剧，但球队精神不会有任何问题。

曼城与利物浦展开了一场惊心动魄的冠军争夺战，仅以一分之差夺冠，随后红军在欧冠决赛中战胜了热刺。

以前的英格兰球队都经历过这样的俱乐部竞争，导致国家队的分裂。然而，斯通斯坚称，目前的这批球员之间有着紧密的联系，是在去年夏天参加世界杯半决赛期间培养出来的。

他补充称：“(团队精神)将回归原位。我想当你看到我们整个赛季都在对抗的时候，当比赛结束的时候，我们看到很多球员都有这样的精神，比赛结束了，就这样，这是你不能改变的东西。”

“很明显，有了热刺和利物浦的小伙子们，情况就不一样了。”

“我不认为他们自私到为某种东西去对抗另一名球员，或者当我们一起为某件事而战时，他们各为其主。我知道有些球员在过去也会这么做，他们会怀恨在心，或者会有伤害别人的情绪。”

“对那些男孩来说，这是一个快速的转变。对他们中的许多人来说，仍然是不成熟的，但我确信他们会有正确的想法。”