斯科尔斯：曼联现在一团糟 不知道为什么要请朗尼克执教

斯科尔斯表示曼联现在的状况一团糟，并呼吁俱乐部在今夏挖角热刺主帅孔蒂。

曼联本赛季表现糟糕，索尔斯克亚赛季中途下课，继任者朗尼克到来后球队的状态也没有改善。

现在红魔很有可能无缘英超前四，并继续一个无冠的赛季，而斯科尔斯认为球队的情况短期内不会改善。

斯科尔斯说道：“从球员、工作人员和教练角度来看，俱乐部看起来一团糟。谁想来这支球队？感觉这里非常混乱，整个气氛都是有毒的。”

“你不得不想这些球员是否足够好？我们知道C罗、博格巴、瓦拉内和马蒂奇都有丰富的经验，而且赢得过冠军，但其他球员都没有证明自己有足够的实力赢得任何东西。”

“这其中的一些球员已经有大量比赛经验，例如拉什福德，我们是否会看到这些球员兑现自己的潜力呢？”

“他们的实力是否足以赢得冠军？马奎尔是否足够好？林德洛夫是否足够好？我们一直在说他们有多出色，但他们总是在球队需要他们的时候掉链子。”

谈及朗尼克，斯科尔斯说道：“我们找来了一个在欧洲广受赞誉的教练，克洛普和图赫尔等主帅都对他赞不绝口，但他作为一个教练并不是很成功。”

“他在德国曾经带队升级，并在沙尔克取得了一些成功，但他现在执教的是世界上最大的俱乐部，这是我无法理解的。”

“曼联应该请目前最好的主帅来执教，俱乐部没有这么做让我震惊。我们应该拥有世界上最好的五位主帅之一，现在图赫尔、瓜迪奥拉和克洛普是前三，但他们都有工作，曼联不可能邀请到他们，但你看看孔蒂。”

“一些人说孔蒂不适合曼联，但你们也看到他在热刺所做的事情，热刺的阵容远不如曼联。他可能会挑战前四，而曼联错过了他。或许曼联仍然有可能将他从热刺挖走，热刺球迷可能不会喜欢我这么说。”

“你可以看到孔蒂已经开始对阵容表现出不满，并要求得到更多的球员。孔蒂可以在曼联取得一些特别的成就，他有名气也有实力，我们能否得到他？我不知道。”