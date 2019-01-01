斯科尔斯赢得作为教练首胜：欢迎穆帅来找茬

前红魔中场经常批评葡萄牙主帅在老特拉福德的执教水平，声称自己现在“完全可以接受”审查。

新欧德汉姆主帅斯科尔斯赢得了他执教的第一场比赛，并预感穆里尼奥会对他的执教表现非常感兴趣。

这位前英格兰和曼联中场球员首次涉足管理领域是在他孩童时期就非常支持的拉迪克斯俱乐部。

在边界线公园球场，他的新球队以4:1击败了约维尔城，这让斯科尔斯取得了执教的第一场比赛的胜利。

这位44岁的教练在2013年退役，他的整个职业生涯都是在老特拉福德度过的。

正是因为这样的角色，他经常在穆里尼奥执教曼联的日子给予批评。斯科尔斯曾在穆里尼奥12月被解雇之前指责他“让俱乐部难堪”。

穆里尼奥曾经说过，他希望斯科尔斯在执教球队时能“能取得像我这样成功的25%”，而这位新主帅认为葡萄牙人很可能会密切关注自己在英乙的成绩。

斯科尔斯在他的第一次新闻发布会上说:“我想他会看到结果。”

“这是让我有点困扰的部分。无论如何，我想要进入其中，但我让自己完全开放。”

“我一直很挑剔。如果专家们——虽然我不认为我们会得到很多专家的关注。如果我们输掉比赛，我确信人们会出现。”

“他们想说什么就说什么，我从来没有真正理解为什么球员和教练会在意专家们说的话。他们只是对比赛发表意见，并因此获得报酬。”

“如果有人想挖苦我，我不会理会的。我唯一要回答的人就是球队老板。”

斯科尔斯是继加里内维尔、吉格斯和索尔斯克亚等之后，又一名成为教练的前曼联球员。

斯科尔斯承认如果他需要任何建议，他会打电话给弗格森。

“我愿意和任何人交流，是的，我确定我的老教练会在电话的另一端。”他补充道。

“他会希望我做得很好，如果我需要他的任何帮助，我会给他打电话，我当然会的。”