斯科尔斯：索尔斯克亚可不能场场丢分排在第十

这位老特拉福德的传奇人物希望能看到他的前队友获得时间，但是他也承认球队需要做出重大的改变。

保罗·斯科尔斯说，索尔斯克亚可能需要“三四个”转会窗口才能让曼联起死回生，但是红魔也不能“每场比赛都丢分，排在第十位”。

斯科尔斯承认挪威人需要在目前的情况下有所表现，而曼联仍然在努力保持稳定，但是他相信耐心是一个雄心勃勃的俱乐部迈向更光明未来的关键。

斯科尔斯告诉天空体育：“不会有球迷、奥莱、他的工作人员或俱乐部的人接受现状。他们知道这还不够好。如果奥莱想要建立自己的球队，他需要在前进的道路上取得成绩。你不可能每场比赛都丢分，最后只拿到联赛第十位。他需要在他的团队中表现出进步。

“当尤尔根·克洛普来到利物浦的时候，头一两年你会觉得他们在建设什么。他们看起来今年要赢得联赛冠军了。球迷们需要有一些热情，他们才能看到一支一两年后将挑战联赛冠军的球队。我们现在还没有看到。但是有三四个转会窗口后谁知道呢——希望奥莱能扭转局面。”

斯科尔斯在与波切蒂诺的联系中补充道，自从2013年弗格森爵士退休后，曼联已经任用过莫耶斯，范加尔和穆里尼奥：“在奥莱到来之前，他们已经有过三名主教练，他们必须坚定支持一个人，他们必须这么做。”

“他们必须给他时间，我想他们需要三四个转会窗口。

“大约两三个星期前，他们踢得很好，踢得很好，你会想‘也许这离我们不远了’。然后他们又中魔咒，几次受伤，几次重伤，你又会想‘他们需要三四个转会窗口’。希望奥莱是那个有时间和金钱的人。”

“球员们，他们需要提高。弗雷德，佩雷拉，现在是他们发光的机会，他们还没有完全做到。现在前四名的球队看起来比曼联好多了。不要误解我，曼联可以继续前进。”

“用不了多久，一切都会改变，尤其是在圣诞节期间，有很多比赛。这是你需要开始提高分数、在积分榜攀升的时候，他们越早这么做越好。”

曼联目前在英超联赛中排名第九，接下来的两场比赛将是他们与穆里尼奥和托特纳姆热刺的重逢，之后他们将前往阿提哈德球场与曼城进行德比战。