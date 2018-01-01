斯科尔斯：波切蒂诺最适合曼联

曼联名宿斯科尔斯表示波切蒂诺是球队的真命天子，如果阿根廷教头愿意来曼联执教，那么俱乐部无论付出多少代价都要将他挖来。

曼联名宿斯科尔斯认为俱乐部无论付出多大的代价都应该挖来热刺主帅波切蒂诺。

在穆里尼奥下课后，热刺主帅波切蒂诺成为了曼联下赛季正式主帅的热门人选，目前红魔临时主帅由球队名宿索尔斯克亚担当，虽然挪威传奇射手已表示自己会努力争取转正，但曼联仍非常有可能在赛季末选择一位更有经验的主帅来带领他们。

斯科尔斯认为挖角波切蒂诺的优先级高于一切，他说道：“波切蒂诺就是那个真命天子，如果他想要这份工作，那我想这份工作就是他的了。”

“流言四起之际，他在面对媒体和球队时非常聪明，他善于提拔年轻球员，而且最重要的是他能赢球。”

“我知道人们会说他的热刺很强，确实如此，但他真的能带领热刺赢得英超冠军吗？我不太确定。如果在曼联，他有足够的钱可以花，这样一来他就能赢得冠军。”

“我认为如果他想要接手曼联，那么他绝对是最适合的人。”

“曼联现在非常缺乏自信，如果波切蒂诺来了，他需要一些新球员，这是毫无疑问的。他想要他的球员踢出自己的足球，而且要踢得有信心，所以他会需要几个可以出球的中后卫。”

“我认为他还需要一个中场球员，可能还有一个中锋，所以如果波切蒂诺来了，球队需要买三四个人，他会把自己在热刺的经验也带过来，他可以让这支曼联变得不同。”