风轻云淡 斯科尔斯：曼联卖掉博格巴也没啥损失

法国中场在2018-19赛季末暗示他想离开老特拉福德，但最终转会没有成行。

曼联传奇保罗·斯科尔斯认为，保罗·博格巴如果离开曼联，对曼联来说不会是一个很大的损失。

博格巴在2018-19赛季末暗示他想离开老特拉福德，皇家马德里主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯最近证实他想签下这位法国中场。

但是转会没有成功，博格巴开始了在曼联的新赛季，尽管他现在受伤了。

斯科尔斯暗示，俱乐部可能希望博格巴再给他们一年时间，就像2009年克里斯蒂亚诺·罗纳尔多被允许加盟皇家马德里之前那样。

“我认为很明显他想要离开。”13次英超冠军得主斯科尔斯说：“他想去皇家马德里，不管什么原因，这都没有发生。如果克里斯蒂亚诺在曼联的时候也有同样的报价，我不会感到惊讶。如果他们要求他留下一年，我们将拭目以待，但我不认为他会成为曼联的一大损失。我不认为他的状态很好，在过去的两三年中他一直在那里。我相信有更多的球员可以做得和他们一样好。”

曼联将在周四的欧联杯首轮中对阵阿斯塔纳。

博格巴因脚踝受伤而缺席了法国队的比赛。上周有传言称，皇马可能将德国国脚托尼·克罗斯作为博格巴交易的筹码。

这位前拜仁慕尼黑球星自从2014年从德甲冠军转会到皇马后，已经赢得了三次欧冠冠军，但有传言称皇马愿意接受他转会的想法，如果这能帮助博格巴顺利转会的话。