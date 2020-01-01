斯科尔斯：喜欢B费的一切 他让曼联又有了看头

斯科尔斯对葡萄牙人在欧罗巴联赛中的出色表现大加赞赏。

布鲁诺·费尔南德斯被保罗·斯科尔斯描述为“震撼的”，他坚持认为这位曼联中场在过去的一个月里“让这支球队充满了活力”。

费尔南德斯在周四晚上的比赛中打进了他在曼联的第二个进球，在老特拉福德5-0战胜布鲁日的比赛中，他在点球点首开纪录。

斯科尔斯希望这名葡萄牙国脚能够在5月之前保持同样的表现水平，他坚持说他已经把曼联变回了一支“有看头”球队。

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“那是一个完美的夜晚，有很多精彩的表现。费尔南德斯很出色，他控制了比赛的节奏。”

“他看起来让这支球队充满了活力。他让一支有时看起来不那么有看头的球队现在看起来很令人兴奋，也很有看头。”

“当你引进像费尔南德斯这样的球员时，每个人都会兴奋起来。通常来自不同国家的球员需要更多的时间。希望他在本赛季余下的比赛中保持这种状态。”

“我喜欢布鲁诺什么？到目前为止的一切。创造力。他在球场上的意识。在球来到他身边之前，他知道周围的一切。他太棒了——你只是想知道为什么没有其他人来找他，或者为什么我们在夏天没有得到他。”

斯科尔斯继续将费尔南德斯比作曼城的德布劳内，并补充道：“当我想到他的时候，我能想到的唯一其他球员就是曼城的凯文·德布劳内。”

“他是英超联赛中最好的球员，但费尔南德斯也在其中。”