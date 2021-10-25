斯科尔斯：博格巴太糟糕了 就算他不能再上场曼联也不会有损失

这位曼联传奇人物质疑博格巴在老特拉福德的未来，因为他在对红军的比赛中表现糟糕

斯科尔斯表示，如果博格巴不能再次上场，曼联不会有任何损失。在周日对阵利物浦的比赛中，博格巴的表现令人震惊，斯科尔斯抨击了这位粗鲁无礼的中场。

今天凌晨，曼联在主场0-5惨败死敌利物浦，博格巴替补登场，他因为失误导致球队丢了第5球，并因为对凯塔的粗野犯规而被红牌罚下。

斯科尔斯现在已经开始怀疑博格巴在俱乐部的未来，这位法国中场的合同将在明年6月到期，至今他仍未与曼联续约。斯科尔斯说道：“博格巴在下半场替补登场，试图帮助球队，或许还试图得到一些尊重，他试图站在球上，试图显示他在球场中间有多强大，但却送给了对方一个进球。”

“之后他因为一次荒谬的铲球被罚下场，现在曼联10人应战0-5落后。你会想，如果索帅还在曼联执教，我们还会看到博格巴身穿曼联球衣吗？”

“在过去几年里，他造成了混乱。每个人都知道他是一个多么有天赋的球员，每个人都信任他，每个教练都信任他，试图让他清醒，让他成为曾经的自己。”

“但在所有的这些骚乱中，他没有签合同，几乎要勒索俱乐部，然后他替补登场做了这样的事。这不是索帅的错，不要误会我，但这是曼联今天表现的一部分。”

“听着，他可能会再次上场，不是吗？但就算他不会再上场，我也不认为曼联会有任何损失。他有过很多机会，他一直说他缺乏稳定性，但他今天所做的是缺乏纪律，并且缺乏对教练和队友的尊重。”

谈及球队今天的表现，斯科尔斯表示：“说这是令人失望的一天已经是很保守的说法。我想我们都意识到这很困难，我只是觉得主教练沉浸在周中逆转亚特兰大的比赛中。我们一直在回想那场比赛，但对阵利物浦时你永远不会这样做，他们的实力比亚特兰大强得多。”

“我不认为是球队不够努力，我认为他们的战术设置本身就意味着可能会发生这种情况，不幸的是，它确实发生了。”