斯特鲁曼：马赛无缘欧冠 现在要清理我了
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马赛已经告诉凯文·斯特鲁曼，他们将不得不在下个转会窗口卖掉他，因为他们没有获得欧冠资格。
荷兰中场去年夏天以2500万欧元(2300万英镑/ 2900万美元)的价格从罗马转会到法甲，希望能够帮助球队在法甲联赛中取得前三名的成绩。
但是鲁迪·加西亚的球队没有达到他们的目标，他们排在第五位，失去了参加欧冠的资格，也没有重返欧罗巴联赛。
尽管斯特鲁曼是马赛的关键球员，参加了35场比赛，合同到2023年到期，但是俱乐部主席雅克-亨利·埃劳德说他们不能留下他。
“我们没有得到欧战资格，马赛的目标是欧冠，”斯特鲁曼告诉《共和日报》：“所以主席在一次公开和公平的谈话中说：‘你们是一支昂贵的球队，没有欧冠资格对我们来说很难’。他们想清理我，这就是他们想传达的信息。但是我去年夏天签了一份五年的合同，马赛已经向罗马支付了一大笔转会费，所以俱乐部不可能以很低的价格得到我。我们必须等着看市场会发生什么，以及会如何发展。”
他补充道：“原则上，我还有四年的合同要履行。你不会抱着一年后就离开的打算签下何年合约。我想报答你的信任，留下来，在第二年过得更好，但话又说回来，你必须有机会。马赛还必须应对欧足联的财务公平竞争规则。”
斯特鲁曼已经被与回归前东家埃因霍温联系在一起，尽管有人怀疑埃因霍温能否支付得起他的转会费。
但是29岁的他并不确定自己最终会在哪里，他说他没有想过要回到自己的祖国。
“我还没有想到荷甲，”他说：“我不倾向租借，最好直接出售。”