斯特鲁曼：马赛无缘欧冠 现在要清理我了

法甲球队马赛已经告诉荷兰中场斯特鲁曼他们无法再负担得起他的工资。

马赛已经告诉凯文·斯特鲁曼，他们将不得不在下个转会窗口卖掉他，因为他们没有获得欧冠资格。

荷兰中场去年夏天以2500万欧元(2300万英镑/ 2900万美元)的价格从罗马转会到法甲，希望能够帮助球队在法甲联赛中取得前三名的成绩。

但是鲁迪·加西亚的球队没有达到他们的目标，他们排在第五位，失去了参加欧冠的资格，也没有重返欧罗巴联赛。

尽管斯特鲁曼是马赛的关键球员，参加了35场比赛，合同到2023年到期，但是俱乐部主席雅克-亨利·埃劳德说他们不能留下他。

“我们没有得到欧战资格，马赛的目标是欧冠，”斯特鲁曼告诉《共和日报》：“所以主席在一次公开和公平的谈话中说：‘你们是一支昂贵的球队，没有欧冠资格对我们来说很难’。他们想清理我，这就是他们想传达的信息。但是我去年夏天签了一份五年的合同，马赛已经向罗马支付了一大笔转会费，所以俱乐部不可能以很低的价格得到我。我们必须等着看市场会发生什么，以及会如何发展。”

他补充道：“原则上，我还有四年的合同要履行。你不会抱着一年后就离开的打算签下何年合约。我想报答你的信任，留下来，在第二年过得更好，但话又说回来，你必须有机会。马赛还必须应对欧足联的财务公平竞争规则。”

斯特鲁曼已经被与回归前东家埃因霍温联系在一起，尽管有人怀疑埃因霍温能否支付得起他的转会费。

但是29岁的他并不确定自己最终会在哪里，他说他没有想过要回到自己的祖国。

“我还没有想到荷甲，”他说：“我不倾向租借，最好直接出售。”