斯特林需与伤病赛跑 以努力赶上欧冠对阵皇马

这位英格兰前锋在输给托特纳姆热刺的比赛中被换下场，在欧冠十六强第一回合比赛前，他将面临肌腱拉伤的检查。

拉希姆·斯特林面临着一场与身体健康的赛跑，他要及时为曼城与皇家马德里的欧冠比赛做好准备。

这位英格兰国脚在周日曼城0-2输给托特纳姆热刺的比赛中在最后几分钟被替换下场。

斯特林将在接下来的几天接受扫描，以确定伤势的严重程度，欧冠的十六强比赛将在本月底进行。

其他球队

这位25岁的球员很可能会错过周日对阵西汉姆的比赛，之后他将在对阵莱斯特城之前度过两周的寒假。

斯特林本来应该在休息期间休息，瓜迪奥拉决定让他的球员休息，而不是像往年那样在阿布扎比进行温暖的天气训练。

曼城主帅说他认为让球员们放松一下，多花点时间和家人在一起，而不是把注意力集中在欧冠对马德里的比赛上，是有益的。

斯特林是瓜迪奥拉本赛季最有影响力的球员之一，他的上场时间比除凯文·德布劳内外的任何人都多，已经连续三个赛季打进20球，达到了这一里程碑。

然而，他最近连续8场比赛没有进球，这是他自2017年以来最糟糕的进球荒纪录。

斯特林的缺席可能会被勒罗伊·萨内的复出弥补，因为这位德国边锋正在从膝伤中恢复，自从8月社区盾战胜利物浦后，他就一直无法上场。

萨内参加了周一的一线队训练，在接下来的几天里他的活动将会增加，他有可能在接下来的几周内上场。然而，曼城将对他的恢复保持谨慎，以确保不会出现任何挫折。

拉波尔特自从他从膝伤中恢复后，已经出场了一次，并且已经休息了三场比赛作为预防。