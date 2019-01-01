斯特林：锋线组合还不够伟大 除非大赛有所作为

尽管国家队教练表扬了他们，曼城人说他和他的队友必须在大舞台上表现出色。

斯特林说，英格兰锋线三人可能是特别的，但他们需要在重大比赛中这样做才能被认为是伟大的。

斯特林将与哈里·凯恩和桑乔组成锋线三人组参加周三英格兰对捷克的比赛。其他的选择包括马库斯·拉什福德，卡勒姆·威尔逊和卡勒姆·哈德森-奥多伊。

甚至英格兰主帅索斯盖特也称他的锋线选择是“世界级的”，但斯特林认为他们目前离这个目标还有一段距离。

“我认为世界上有很多伟大的前锋。”他说。

“我认为你提到的球员，他们都在不断进步，不断学习，所以这是一个令人兴奋锋线配置，但你知道，我们必须在大型比赛中做到这一点。”

“那时我们将被评判是否是伟大的锋线三人组。”

如果这支球队真的全力以赴，那么明年夏天的欧锦赛决赛可能就等着他们了。

半决赛、决赛和决赛都将在温布利球场附近的一个体育场举行。

对斯特林来说，国际荣誉的前景从未离开过他的脑海。

他解释说:“这是你一直在想的事情，尤其是在世界杯上如此接近，球队表现如此出色。”

“我认为我们正在发展，我们正在获得胜利的心态。欧国联的比赛有点令人失望，但我们现在有了另一个机会，我觉得很多球员不只是想参加比赛，并在四分之一决赛结束后说这是一个不错的表现，或半决赛。”

“我想说，每一个球员，每一个教练，都想带着赢得比赛的想法去参加比赛。这将是一项艰巨的任务，但这绝对是我们所有人梦寐以求的。”

在索斯盖特所有的进攻天才中，只有斯特林赢得过奖杯。

这位曼城人已经连续赢得了英超联赛和上赛季的足总杯，他相信在状态不处于最最佳时的表现是成功的关键。

“你知道，在有些比赛中，我们的进攻不是很好，但我们必须努力取得一个结果，等待比赛中的关键时刻，可能是一个定位球，然后得分。”