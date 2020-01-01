斯特林：杰拉德让我敬畏 曾努力模仿小罗动作

这位英格兰国脚透露，他需要时间来适应与前利物浦队长并肩作战。

曼城球星拉希姆·斯特林承认杰拉德是他职业生涯开始时第一个令他敬畏的球员。

斯特林在2012年升入利物浦一线队以前，曾在红军青训营发光发热，更是代表俱乐部参加了129场比赛，贡献了23粒进球。

这位25岁的球员很快在安菲尔德成为了欧洲最令人兴奋的年轻球员之一，与路易斯·苏亚雷斯和丹尼尔·斯图里奇组成了红军前场三叉戟之一。

其他球队

不过斯特林最终在2015年选择了离开安菲尔德球场，在球队争夺英超冠军失败后，加盟了如今所效力的曼城。

不过在回忆起自己在默西塞德郡的时光时，这位英格兰边锋承认他一开始就被前红军队长杰拉德吓到了，同时也透露巴塞罗那的传奇人物罗纳尔迪尼奥是他成长过程中最崇拜的偶像。

他告诉BBC:“可能在我17、18、19岁的时候，我对伟大的球员很敬畏。当我年轻的时候，我很崇拜小罗。如果你在YouTube上查看我的历史，我想我已经看过了他职业生涯的每一个片段。”

“他是一个球员，我过去常去花园试图重现他的那些动作，但这是不可能做到的。我尽了最大的努力，但他真的很特别。”

“杰拉德是第一个让我感到有点敬畏的人——我不敢相信我能站在他面前，但现在已经不是了，踏上球场之后，我所想的就是：‘我需要击败你的球队’，就是这么简单。”

“我认为他们都是优秀的球员，但现在我不会纠结于此。”

由于新型冠状病毒疫情的爆发，斯特林目前正和他的曼城队友们处于自我隔离状态，2019-20赛季的各项比赛仍然处于停摆状态。

为了控制疾病在英国的传播，英国已经引入了社交隔离规则，英国将在未来至少两周内继续处于封锁状态。

“这是一种很奇怪的情况，不过我们都很好——我的家人、我的孩子们都很健康。”斯特林补充道，他和他的家人在家里过得很好。

“这是另一个与家人在一起的机会。很多时候，我们都奔波于赛场，这给了我们一个和家人在一起的机会，让我们在家里扮演主角，也让我的妻子可以休息一下。”

“一开始，我并不知道比赛何时会恢复，因为我完全不知道究竟发生了什么事情。但我必须做好准备，让自己保持健康，同时在下午适当休息，陪孩子们学习和研究，努力合理利用现在的时间。”

“每个人都很健康。”