斯特林引发队内冲突 无缘英格兰战黑山

三狮军团将不得不在没有这名曼城边锋的情况下进行比赛，因为他们已经决定不考虑这名边锋

在英格兰圣乔治公园训练基地发生的一起事件后，拉希姆·斯特林将不会出现在英格兰对阵黑山的2020年欧洲杯预选赛中。

英足总在一份声明中表示，由于周一发生在圣乔治公园私人区域的骚乱，这位曼城边锋将错过即将到来的比赛。

据报道，这一事件与乔·戈麦斯有关，起因是在安菲尔德利物浦3-1战胜曼城的比赛中，戈麦斯与斯特林有过激烈的冲突。

比赛进行到第87分钟，替补出场的戈麦斯和斯特林发生肢体冲撞，随后被米尔纳分开。

现在，斯特林将错过2020年欧洲杯预选赛。然而，斯特林将继续留在国家队，并有可能参加即将到来的英格兰对阵科索沃的比赛。

主教练索斯盖特说：“我们已经决定不让拉希姆参加周四对阵黑山的比赛。对我们来说最大的挑战和优势之一就是我们能够把俱乐部的竞争和国家队的竞争分开。不幸的是，昨天比赛的情绪仍然很激动。我的感觉是我们采取的行动对球队来说是正确的。现在这个决定已经得到了全队的一致同意，重要的是我们要支持球员，在周四晚上集中精力。”

这位曼城球星已经成为索斯盖特麾下英格兰最重要的球员之一，索斯盖特曾称赞斯特林在球队中的领导能力。

斯特林已经为英格兰国家队出场55次，打进12球。与此同时，戈麦斯在2017年首次为国家队出场，并代表英格兰出战七次。

英格兰将于周四在温布利迎战黑山，他们如果能赢下这场比赛，他们将锁定明年欧洲杯的参赛资格。