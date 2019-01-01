斯特林发文回应B席的ins玩笑：等着瞧 开战吧！

这两位曼城巨星在经历了一个令人惊叹的赛季后一直在开玩笑，贝尔纳多也特别指出了这位英格兰人不同寻常的跑步风格。

在队友拉希姆·斯特林发表正式声明后，曼城球星贝尔纳多·席尔瓦看来要面对一场战争了。

席尔瓦在他的俱乐部度过了一个精彩的赛季后回到了迈阿密，并在葡萄牙赢得首届国联决赛时提供了制胜的助攻。

这位24岁的小伙子心情很好，他在Instagram上发了一段视频，视频中有一段显然是从队友斯特林那里偷来的照片。

在一系列的帖子中，席尔瓦和他的朋友们一起取笑斯特林，一边拍摄一边大笑，其中一人模仿了斯特林标志性的跑步风格——这位英格兰人承认过去的跑步风格并不正规。

但是席尔瓦脸上的笑容可能会被抹掉，因为斯特林承诺要用炮火和愤怒进行反击。

“贝纳多，贝纳多，贝纳多，你这个傻孩子，”他在自己的Instagram故事中说。“我宣战。你看着吧。好的。好,好,好。”

无论这场闹剧在没有国内比赛的漫长而平淡的夏天走向何处，席尔瓦和斯特林在为曼城带来前所未有的三冠王后，肯定会渴望重返球场。

在瓜迪奥拉的指导下，斯特林在各项赛事中攻入23粒进球，17次助攻。席尔瓦的表现让他成为了今年金球奖的热门话题。

他的所有动作表现，结合优雅和勇气，作为受伤的凯文·德布劳内和失宠的萨内的替补是至关重要的，因而曼城举起了所有的三个国内奖杯。

美好的时光还在继续——尽管与尤文图斯有联系，主教练瓜迪奥拉重申了他对俱乐部的承诺。考虑到斯特林和席尔瓦在他手下的发展，看到尤文图斯任命毛里齐奥·萨里代替他担任主教练，这对搭档一定会松一口气。

考虑到现代足球永不停歇的本质，他们尽可能地享受他们的假期，因为曼城的季前赛在不到一个月后就将开始了。

在中国的季前赛中，他们将参加对阵纽卡斯尔、西汉姆和狼队的英超亚洲杯的比赛，他们与铁锤的比赛将在7月17日率先开始。

在这之后，他们将于8月4日返回英格兰，参加与欧洲冠军利物浦的社区盾比赛。由于曼城同时也赢得了足总杯，利物浦凭借联赛第二的成绩成为了其在社区盾杯上的对手。