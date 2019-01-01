斯特拉斯堡后卫拉拉：我想去巴黎

这位斯特拉斯堡的右后卫希望能在这个夏天转会到王子公园。

肯尼·拉拉承认，他对自己与巴黎圣日耳曼俱乐部的转会传闻感到非常高兴，如果有机会的话，他希望转会到法甲冠军球队。

这位右后卫上赛季在斯特拉斯堡给人留下了深刻的印象，他在联赛中攻入5球，助攻9次——对于一名边后卫来说，这是一个强劲的进攻数据。

拉拉已经明确表达了他想要更进一步的愿望，他看起来很可能在这个夏天离开，尽管他心仪的俱乐部大巴黎还没有做出正式的表态。

“从一开始，和主席（马克·凯勒）的一切都是透明的。”拉拉对《20分钟》说：“如果有可能去看更高的地方，(我)是开放的。有一些计划书。然后，我问自己。也许我不够好?也许我得做更多才能爬得更高？我不想说出(与我接触过的俱乐部)的名字，但有两家不错的俱乐部，他们都有雄心壮志。PSG吗?我本想去那儿的。听到这个消息我很高兴，我不知道谁会拒绝去。”

尽管这名后卫很明显想要离开，但是还没有达成出售他的协议，拉拉坚持认为这是斯特拉斯堡的要求，他们认为他的服务是公平的。

“拖延谈判的不是我。俱乐部之间没有达成协议。所有这些都是数字，不是我在管理。需要明确的是，(我不确定是否会留下)。我在这里，我在等待。从一开始准备，我就一直在做比赛。我很专业，我知道发生了什么。10天内一切皆有可能。我不排除离开的可能。”

有人认为，拉拉28岁的事实对潜在的追求者来说是一种威慑，他们可能会因为拉拉没有转售价值而感到气馁。

“当我看到人们谈论我的年龄时，我笑了。我28岁了，但这不是我的错！我奋斗着来到这里。当我今天回顾我的职业生涯时，我很高兴。在过去的四个赛季里，我一直在成长。”