斯托伊奇科夫：内马尔会是巴萨更衣室的炸弹
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巴塞罗那名宿斯托伊奇科夫表示，如果把内马尔带回巴塞罗那，他将成为“更衣室里的一颗炸弹”。诺坎普的一名传奇人物反对任何关于这位巴西前锋的交易。
红蓝军团的官员们已经加紧努力从巴黎圣日耳曼签下这名南美球员。
一名随行人员已经被派往法国进行转会谈判，巴萨希望能够达成协议，尽管他们已经在今夏对格里兹曼和弗兰基·德容进行了大量投资。
俱乐部主席巴托梅乌被认为是转会计划的主脑，他希望内马尔能以一名出色的新成员的身份回到诺坎普。
尽管如此，斯托奇科夫相信一笔巨额交易弊大于利，因为他在这支众星云集的球队中没有明显的位置。
这位标志性的前前锋告诉Univision:“巴塞罗那不需要内马尔。他没有位置，因为已经有重要的球员了。有登贝莱、格里兹曼、苏亚雷斯和梅西。他要去哪里踢?他会是更衣室里的炸弹。”
斯托伊奇科夫在巴萨效力的日子里获得金球奖，他补充说:“就我而言，我不希望他回来。当然，有一群球员希望他回来，并要求主席作出努力，但巴萨不会花一欧元带回来，因为他们没有钱支付巴黎圣日耳曼。”
巴塞罗那一直在寻求绕过任何财务问题，将阵中的球员纳入对内马尔的报价中。
拉基蒂奇和库蒂尼奥被认为是潜在的砝码，可以让巴黎圣日耳曼得到创造力，但斯托伊奇科夫认为这是错误的做法。
保加利亚人补充道:“球员们愿意加盟巴黎圣日耳曼?这是无礼的。例如，拉基蒂奇是一位优秀的工作者，一个非常谦虚的男孩，他从来没有放松他的警惕，总是捍卫巴塞罗那的利益。库蒂尼奥 ?他花了很多钱，但他有很多足球能力，我为他辩护。希望没有巴萨球员离开。”