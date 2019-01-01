斯托伊奇科夫：内马尔会是巴萨更衣室的炸弹

这位传奇的前巴萨前锋不希望看到这位南美球员从巴黎圣日耳曼或者其他球队转会回来。

巴塞罗那名宿斯托伊奇科夫表示，如果把内马尔带回巴塞罗那，他将成为“更衣室里的一颗炸弹”。诺坎普的一名传奇人物反对任何关于这位巴西前锋的交易。

红蓝军团的官员们已经加紧努力从巴黎圣日耳曼签下这名南美球员。

一名随行人员已经被派往法国进行转会谈判，巴萨希望能够达成协议，尽管他们已经在今夏对格里兹曼和弗兰基·德容进行了大量投资。

俱乐部主席巴托梅乌被认为是转会计划的主脑，他希望内马尔能以一名出色的新成员的身份回到诺坎普。

尽管如此，斯托奇科夫相信一笔巨额交易弊大于利，因为他在这支众星云集的球队中没有明显的位置。

这位标志性的前前锋告诉Univision:“巴塞罗那不需要内马尔。他没有位置，因为已经有重要的球员了。有登贝莱、格里兹曼、苏亚雷斯和梅西。他要去哪里踢?他会是更衣室里的炸弹。”

斯托伊奇科夫在巴萨效力的日子里获得金球奖，他补充说:“就我而言，我不希望他回来。当然，有一群球员希望他回来，并要求主席作出努力，但巴萨不会花一欧元带回来，因为他们没有钱支付巴黎圣日耳曼。”

巴塞罗那一直在寻求绕过任何财务问题，将阵中的球员纳入对内马尔的报价中。

拉基蒂奇和库蒂尼奥被认为是潜在的砝码，可以让巴黎圣日耳曼得到创造力，但斯托伊奇科夫认为这是错误的做法。

保加利亚人补充道:“球员们愿意加盟巴黎圣日耳曼?这是无礼的。例如，拉基蒂奇是一位优秀的工作者，一个非常谦虚的男孩，他从来没有放松他的警惕，总是捍卫巴塞罗那的利益。库蒂尼奥 ?他花了很多钱，但他有很多足球能力，我为他辩护。希望没有巴萨球员离开。”