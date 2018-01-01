斯帕莱蒂称赞国米队长：伊卡尔迪是完美射手

周六对阵乌迪内斯的比赛中，阿根廷人在稍晚时刻的一个点球帮助球队拿下了三分。

在阿根廷人打进了战胜乌迪内斯的关键一球后，国际米兰主教练斯帕莱蒂称赞伊卡尔迪是一名“完美”的前锋。

在圣西罗的比赛的第76分钟，伊卡尔迪凭借出色的勺子点球确保了国米1:0获胜，尽管在比赛的其他时间里表现平平。

这名25岁的球员在早些时候在6码外头球攻门错失了一个能让国际米兰领先的黄金机会。整场比赛中，乌迪内斯的后卫都表现得十分顽强。

然而，斯帕莱蒂坚持认为，在周二国际米兰1:1战平埃因霍温的比赛中同样取得进球的伊卡尔迪现在是一个非常全面的前锋。

“他作为一个完美的中锋完成了球队的工作。”斯帕莱蒂说。

“有时候，当对手向你施压时，你必须走到防守线的后面去寻找拿球的机会。

“在过去的几场比赛中，伊卡尔迪做到了这一点。”

国米在周六远没有达到他们的最佳状态，尽管控制了控球权，但创造性却很少。

尽管斯帕莱蒂对他的球队的耐心感到满意，但当VAR认为福法纳手球犯规时，这种耐心最终得到了回报。但他同时也承认球队必须以更高的速度踢球。

斯帕莱蒂补充说：“我们做得不错，但是强度不够。”

“球必须被冲向球门，而不是缓慢地传球，从而给了对方重新组织防守的时间。”

“除了下半场开始的时候，当我们为了打破僵局、发出必须赢球的信号而有点失衡时，其他时间里我们都控制了比赛。”