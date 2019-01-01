斯帕莱蒂离任国米主教练 或给孔蒂腾出空位

这支意甲豪门已经与他们的教练分道扬镳，现在他们将加紧寻找继任者，前切尔西主帅也在考虑之列。

国米已经和主教练卢西亚诺·斯帕莱蒂分道扬镳，现在安东尼奥·孔蒂很有可能执掌圣西罗球队。

在经历了令人沮丧的2018-19赛季结束后，国际米兰的教练席发生了变化。

意甲排名前四完赛和取得了来年的欧冠资格，但蓝黑军团却在依然显得跌跌撞撞。

由于斯帕莱蒂一直说服董事会和看台上的那些球迷方面显得很挣扎，因此他已经做出了离开的决定。

国际米兰官方网站上的一份声明称:“国际米兰可以确认斯帕莱蒂不再担任一线队主教练。”

“俱乐部感谢斯帕莱蒂的效力和共同取得的成绩。”

斯帕莱蒂在意甲联赛最后一天以2-1战胜恩波利后承认，他不能确定自己是否会留下。

在最后一轮比赛前的几周，他也已经看到了人们对潜在继任者的各种猜测。

据够力足球透露，前尤文图斯和切尔西主帅孔蒂已经就是否加盟米兰进行了商谈。

而现在看来双方的谈判正在加紧进行，以便很快能达成一项协议。

然而，孔蒂不太可能是帅位的唯一候选人。

有消息称何塞·穆里尼奥可能会再次回到圣西罗呆上一段时间，此前他在圣西罗取得了相当大的成功。

然而，国米已经被警告远离葡萄牙人，皮尔洛告诉意大利天空体育:“在我看来，孔蒂能给的比穆里尼奥更多，尤其是在结构方面的。”

“如果他执教国米，球迷们将会支持球队，甚至更多，他们会更接近球员。”

斯帕莱蒂在执教国米两年之后离开了国米。

2017年夏天，他从罗马换到了圣西罗。在他的指导下，蓝黑军团一共踢了90场比赛——45胜26平19负。