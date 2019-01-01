斯帕莱蒂:佩里西奇不配为国米出场 落败是因球队人员不整

在不敌都灵后，国米主帅斯帕莱蒂解释了自己本场比赛变换阵型的原因，同时还批评了想要转会的球队边锋佩里西奇。

在1比0败走都灵奥林匹克球场的比赛后，国米主帅斯帕莱蒂接受了意大利天空体育的采访，在此期间，他解释了自己本场比赛选择3-5-2的原因以及佩里西奇转会的相关问题。

“我为什么会安排3-5-2阵型？这是因为我手里没有足够的边锋，所以只能去安排两位中锋一起出场。佩里西奇目前情况不稳，最后只能冒险派上没有调整到最佳状态的波利塔诺。小凯塔根本没有进入本场比赛的大名单。”

“我们是根据球员的身体状况来做出的不同选择，而不是根据球员个人情况。本场比赛，球队为两名前锋创造了一些机会，但依旧在比赛中犯下了一些错误。特别是在都灵取得进球后，场上的形势变得更加困难。”

“如果球队想要重回正轨，那么每位球员都应该遵循球队的战术安排。我们在本场比赛的铲球太过缓慢。”

“马洛塔说佩里西奇申请了离队？这很简单，球员们想说什么就说什么，不过可惜的是，他们是和球队有合同在身的，如果想要离开，就得有人为他们支付转会费。国际米兰不会放球员免费离开。就像马洛塔说的，佩里西奇不想参赛，那么很明显，他就不会出场，这对我来说不是问题。无法为球队做出贡献的人一定不会进入首发阵容。”

尽管在这场对决中意外落败，但国米依旧稳居积分榜第三位，他们的同城死敌依旧与他们有着5分的差距。下场比赛，蓝黑军团将会在意大利杯的赛场上迎来拉齐奥的挑战，相信回到主场的他们不会再让球迷失望。