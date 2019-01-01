斯威主帅：去曼联时机不对 没位置并不丢人

巴萨及阿贾克斯传奇克鲁伊夫之子回忆起自己的红魔时光，认为自己加盟的时候还不够成熟。

小克鲁伊夫在1996年从巴萨转会来到老特拉福德，当时他年仅22岁。虽然在他效力曼联的三个赛季，红魔连夺了3个英超冠军，但他因为比赛时长不够仅仅拿到了一块冠军奖牌。

而事到如今回忆起来，这位巴萨传奇之子也承认，自己选择前往英格兰，加盟新俱乐部，征战新联赛的时间过于早了一些。

在接受BBC体育采访时，小克鲁伊夫说道：“当你要迈出加盟曼联这一步时，你应该足够成熟。我当时或许还差一年历练。”

“你必须去适应，这很不一样，去适应在下午5点到6点间吃晚餐，我之前见都没见过这种操作。”

“我或许是我住的那个村子里年纪最小的人，那真的很难。现在这已经是一座不一样的城市了，不一样的气氛，这座城市现在充满了活力。”

这位前荷兰中场一直在努力保证身体状态以期在弗格森爵士手下获得位置，但事与愿违，他总是伤病不断。

“我感觉自己就是不停在受伤，我没法真正跑起来，没法告诉主帅他可以选择我。当吉格斯也受伤了，我也还在受伤，这是我的错。作为主帅，你肯定希望你的球员能够在你需要他的时候做好准备，现在我自己也看明白了。”

“因为受伤，我一直无法跟上训练的节奏，获得一个稳定的赛季。当我回顾那支球队，吉格斯，贝克汉姆，保罗-斯科尔斯，罗伊-基恩，坎通纳，还有约克，谢林汉姆，科勒，所以没能获得太多比赛时间也没什么丢人的。”

现年45岁的小克鲁伊夫目前执教中超俱乐部重庆斯威。在离开曼联后，他还先后为阿拉维斯，西班牙人以及塞尔塔效力过。