斯塔姆：贝克汉姆曾阻止曼联卖我 我没在自传中说过坏话

这位荷兰球星曾是曼联最可靠的后卫之一，却因自传的问题被红魔卖到了拉齐奥。

雅普·斯塔姆透露，大卫·贝克汉姆曾试图阻止曼联将这名荷兰中后卫卖给拉齐奥。

斯塔姆，在1998-2001年期间曾效力于老特拉福德，是当时足坛最好的中卫之一，还成为了当时国际足坛身价最高的的后卫和当时荷兰足球历史上转会身价最高的球员。

路过9次2001年，脚踝受伤状态下滑的斯塔姆又因为在发表在《每日镜报》的个人自传中提及俱乐部内部问题，惹怒了弗格森，最终被卖给了拉齐奥。

其他球队

这位辛辛那提队的主帅透露，虽然自传问题是曼联卖掉他的催化剂，但这一交易让每个人都感到惊讶，包括他的俱乐部队友。

“我刚到罗马，就接到了大卫·贝克汉姆的电话，”他告诉442。“曼联已经谈过这件事，他表达了那里人们的普遍感觉，认为我应该留下来。”

“我的离开对每个人都是一个巨大的打击，因为没有人想到会发生这样的事情。很高兴听到他这么说，这也显示了我们作为一个团队是多么的亲密。这些让我离开时很难过，不过考虑到当时的情况，我觉得离开对我来说会更好。”

斯塔姆还透露了在他的自传发布期间自己所遭受的折磨。

斯塔姆表示:“当一家报纸购买了这本书，并得到了摘录的权利之后，他们就可以自由发挥了，这就是困扰我的地方。”

“这些东西让我夜不能寐，我会想第二天的报纸上会出现什么内容。一开始，弗格森告诉我不要担心，但是在周三——比赛的早上——我被告知我应该在第二天和他谈谈，因为他对一些事情感到不太高兴。”

“比赛结束后，我回到家并在第二天早上8点去见了他，因为我渴望解决这个问题。我说，‘你知道这本书里写了什么吗？没有什么不好的东西。’但他坚称自己有点不爽。一周后，我被排除在对阵布莱克本的比赛之外。那天，他打电话告诉我，因为书的问题，我被排除在了大名单之外。他觉得如果我不上场踢球，事情就可能会冷却下来。我们交流了几次，但结果都不太令人满意。”

“那个星期晚些时候，我训练完开车回家时，我的经纪人打来电话，说我被卖了。我说:‘什么？！他说，‘好的，他们一会儿会联系你。’

过了一会儿，弗格森给我打电话，问我在哪里。我们住在同一个社区，他让我等他，这样我们就可以聊一聊了。我把车开进一个加油站，他在那里和我碰面。当他到达的时候，他进了我的车，告诉我俱乐部已经接受了拉齐奥的报价。这是一个很大的打击。”

除了埃因霍温、曼联和拉齐奥，斯塔姆在2007年退役前还曾效力过AC米兰和阿贾克斯。