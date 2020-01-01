斯塔姆：相比边锋格拉利什 曼联更需要麦迪逊

前红魔后卫相信老特拉福德的人应该在夏季转会市场上投资一名已被证明的有能力的球员。

斯塔姆说，曼联应该更倾向于引进詹姆斯·麦迪森而不是杰克·格里利什，这位阿斯顿维拉球星被认为更像是一个“边锋”而非莱斯特队内的那位中场核心。

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红魔仍然在转会市场上寻找更多的创造力，以迎接夏天的转会窗口。

两名目前与英超竞争对手联系在一起的高水平天才已经被提出了巨额转会。

麦迪森和格里利什被认为是在老特拉福德的招募雷达上的重要球员，他们都被认为是曼联急需的球员。

斯塔姆可以理解为什么红魔对这两名球员都感兴趣，但是他觉得一个在东米德兰的潜在目标战胜了在西汉姆的另一个。

“我很喜欢麦迪森。”这位1999年三冠王说。

“他是一个非常擅长控球的中场球员，他总是会进入到某些位置上成为一个额外的人力。他可以与球员配合，也可以直接进球，还可以为其他人创造机会。”

“格里利什，我认为他更多的是一个边锋。对于曼联来说，他们需要在前进的步伐中更多地关注直接的边锋，而不是像格里利什那样的球员。

“谁知道呢，他可能会成为一名重要的球员，因为他在禁区里很出色。但对我来说，曼联需要的是麦迪森。”

如果保罗·博格巴的长期传闻最终结果是这名法国国脚的离开，曼联可能会加快寻找另一名中场球员的步伐。

前红魔后卫斯塔姆希望这种情况能够避免，他补充说：“博格巴是一名优秀的球员，我希望他能重返国家队，因为他在控球和传球方面的能力给球队带来了一些额外的东西。”

“然后是他的力量，向前推进和得分能力，以及带领其他人进入得分的位置。”

“困难的是经纪人总是代表他们的球员施加压力，尤其是当你是一名大牌球员而教练告诉你你不会上场的时候。然后你就会去别的地方为别的俱乐部效力。”

“如果你是博格巴这样的大牌球员，总有球队会想要你，总有球队会想要签下你。这让教练很难让球员保持冷静，让他感到开心和被欣赏。”