斯坦福桥悲剧延续 切尔西主场战绩创31年新低

这位蓝军新主帅还没有取得他在斯坦福桥的第一场胜利，到目前为止他在四场主场比赛中都没有取得胜利。

弗兰克·兰帕德的球队周日在斯坦福桥球场1-2负于利物浦，他的主场悲剧还在继续。

随着他的球队输给了尤尔根·克洛普的球队，兰帕德成为31年来第一个在他的前四场主场比赛中没有取得胜利的切尔西主教练。

特伦特·亚历山大-阿诺德和罗伯托·菲尔米诺在半场结束时让客队领先两球，而恩戈洛·坎特下半场的精彩进球并不足以改变比赛结果，蓝军在主场的糟糕表现还在继续。

让切尔西的下午更加糟糕的是，他们两个首发后卫埃莫森和安德里亚斯·克里斯滕森由于上半场受伤而一瘸一拐地下场。

在兰帕德的带领下，蓝军在所有主场比赛中2平2负。

1988年遭受同样命运的鲍比·坎贝尔，是此前切尔西历史上唯一一位在他执教的前四场主场比赛中无一获胜的主教练。

本赛季切尔西历史上第二次在英超前三个主场未能获胜，上一次是在2001-02赛季。

不稳定的后防线是切尔西状态不佳的部分原因，因为蓝军在仅仅6场英超比赛中已经失球13次。这是切尔西在英超联赛中所取得的最差丢球数，上一次蓝军有如此糟糕的防守纪录还要追溯到1978-1979年。

蓝军将在周三的联赛杯主场迎战英乙球队格林斯比，他们期待本赛季的第一场主场胜利。这场比赛之后将是另一场主场比赛，他们下周六在英超对阵布莱顿。