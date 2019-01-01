斯图里奇接近加盟特拉布宗体育

这位29岁的球员在上赛季结束离开红军后将继续他在土耳其的职业生涯。

前利物浦前锋丹尼尔·斯图里奇即将加盟土耳其球队特拉布宗体育。

够力足球可以证实，29岁的他将在周三前往土耳其与俱乐部进行谈判，俱乐部准备提供一份为期两年的合同，并提供第三年合同的选择权。

这份合同被认为每赛季价值300万欧元(280万英镑/ 330万美元)。

自2018-19赛季末离开利物浦以来，斯图里奇一直是一名自由球员，如果他转会土耳其，他将加入上赛季排名第四的球队。

这场赛季结束后，特拉布宗体育获得了晋级欧洲赛场的资格。周四，特拉布宗体育将在欧联杯附加赛的第二回合对阵布拉格斯巴达，第一回合的比分是2-2。

斯图里奇在2013年1月从切尔西加盟安菲尔德后一直在与伤病作斗争。

这名前锋在2013-14赛季令人难忘的赛季中攻入21球，但自那个赛季以来，他在安菲尔德的联赛中首发出场不足11场。

在他为利物浦效力的最后一年，斯图里奇在所有比赛中出场27次，攻入4球，但在6月欧冠决赛战胜热刺的比赛中未能出场。

总的来说，斯图里奇在利物浦的160场比赛中攻入67球。

“我认为丹尼尔已经赢得了被认为是现代利物浦优秀球员的权利，”利物浦主教练尤尔根·克洛普在确认他离开后告诉俱乐部官方网站：“他来到俱乐部的时候，我们正在努力重建自己。他为利物浦打进的一些进球非常、非常、非常重要。”

据报道，这名29岁的球员在欧洲各地都有追求者，尽管留在英超似乎越来越不可能。

皇家贝蒂斯、博洛尼亚、马赛和贝西克塔斯，以及美国职业足球大联盟的华盛顿特区联队和卡塔尔的俱乐部都被认为是斯图里奇的潜在目的地。

但是看起来这位资深球员将在土耳其继续他的职业生涯，特拉布宗体育正在追逐自1983-84赛季以来的第一个联赛冠军。