斯卡罗尼：若转会巴萨 劳塔罗需做出牺牲来获得位置

这位阿根廷国家队主帅认为如果劳塔罗·马丁内斯真的加盟巴萨，应该做出牺牲，以获得出场和首发的机会。

阿根廷主教练莱昂内尔·斯卡罗尼透露，如果劳塔罗·马丁内斯离开国际米兰，他将不得不做出牺牲以在巴塞罗纳获得自己的一席之地。

劳塔罗·马丁内斯在意大利的出现表现让他极有可能在赛琳娜离开国际米兰，转会到西甲卫冕冠军巴萨。

在2019- 2020赛季因新型冠状病毒疫情而停赛之前，这位阿根廷国际前锋在所有赛事的31场比赛中攻入了16球。

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得益于他在意甲的出色表现，劳塔罗·马丁内斯被认为是路易斯·苏亚雷斯的理想接班人，这位乌拉圭射手在今年一月就年满33周岁了。

劳塔罗·马丁内斯的国家队队友梅西对这位年轻的前锋赞不绝口，尽管这位巴萨传奇一再强调自己并没有参与到俱乐部和国际米兰之间的谈判之中。

不过劳塔罗·马丁内斯转会巴萨的交易还远未达成，前国际米兰前锋伊万·扎莫拉诺表示，他认为巴萨不可能在今夏带走这位阿根廷射手，因为新型冠状病毒疫情不断蔓延，红蓝军团的财政受到了巨大的影响。

这位阿根廷前锋的前东家竞技队的主席卡洛斯·巴勃罗则坚持认为这笔交易即将完成，他甚至表示马丁内斯从国际米兰转会到巴塞罗那的交易“实际上已经完成了”。

当被问及马丁内斯的转会传闻和在巴萨的前景时，阿根廷主帅斯卡罗尼表示：““如果劳塔罗去巴塞罗那，我认为他们的主帅塞蒂恩需要寻找一种方式让劳塔罗融入球队，给他首发位置，而劳塔罗也不得不做出一定的牺牲，一赢得在球队中的一席之地。”

“把劳塔罗从国米带走并不容易……我希望劳塔罗·马丁内斯能够继续上场比赛，保持连贯性。”斯卡罗尼补充道。

“劳塔罗是一位出色的前锋，他是未来足坛的最佳前锋的模板。”

马丁内斯在2018年从竞技俱乐部转会到国际米兰，并很快成为了欧洲足坛最好的前锋之一，本赛季他与卢卡库建立了牢固的锋线搭档。

自加盟国米以来，劳塔罗·马丁内斯已经打进了25粒进球，而国米目前位列意甲第三名，仅次于尤文图斯和拉齐奥。