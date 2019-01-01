解禁复出 斯卡罗尼：梅西下个月将重返国家队

这位巴塞罗那球星目前因停赛而缺席比赛，他的国家队教练正焦急地等待着他的回归。

主教练莱昂内尔·斯卡罗尼表示，阿根廷国家队队长莱昂内尔·梅西将于11月从停赛中复出。

今年8月，梅西因在美洲杯期间指责南美足球协会“腐败”而被禁赛3个月。

今年7月，在阿根廷与智利的季军争夺战中，梅西被争议性地红牌罚下。赛后，梅西并没有领奖。五次金球奖得主梅西解释说，他不想“成为腐败的一部分，对整个南美杯缺乏尊重”。

阿根廷在半决赛中输给东道主巴西后，梅西还抨击了比赛的裁判，他表示，裁判和VAR都在支持巴西队。

阿根廷队长错过了与智利、墨西哥和德国的友谊赛，他将缺席周日与厄瓜多尔的比赛，直到下个月复出。

当被问及梅西时，斯卡罗尼告诉记者：“梅西因为停赛没有来这里。塞尔吉奥·阿圭罗不在这里，因为他一直有问题，而且他在俱乐部也没有百分百训练。他们下个月肯定都会来的。”

阿根廷在周三以2-2战平德国——在这场比赛中，斯卡罗尼的球队在下半场扳回两球的劣势。

“我的想法是和进攻球员一起踢球。让球员们进入禁区。”斯卡罗尼说：“我们相信这是正确的方式。我们做决定时考虑的是什么对团队最好。”

在美洲杯半决赛输给巴西之后，阿根廷从未被击败过，在此期间他们战胜了智利和墨西哥。

下个月，阿根廷将与巴拉圭进行一场友谊赛，所有人的目光都将集中在梅西能否重返国家队上。