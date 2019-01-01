斯卡罗尼力挺梅西：他依然至关重要

到目前为止，梅西在本届美洲杯上的表现还不算出彩，但他的教练支持他在比赛中继续闪耀。

阿根廷队主教练莱昂内尔·斯卡罗尼为莱昂内尔·梅西进行了辩护，称尽管在美洲杯的比赛相对平静，但梅西仍然是球队的关键。

梅西在本届美洲杯的四场比赛中，仅在对阵巴拉圭的比赛中打入一个点球。上周五，阿根廷2-0战胜委内瑞拉，进入半决赛。

在对这位巴塞罗那球星的批评中，斯卡罗尼为梅西辩护，称对这位32岁的球员没有任何怀疑。

“我认为，和许多其他人一样，他(梅西)是球场上必不可少的补充。”他在新闻发布会上说：“如果你在这里看到他在更衣室里贡献了多少，他在球场上为队友贡献了多少，也许你会有不同的想法。我可以向你保证，他是球队的重要一员，我们对此毫无疑问。”

斯卡罗尼补充说:“梅西就是梅西。他是最好的，比任何人都好。”

周二在贝洛奥里藏特进行的半决赛中，阿根廷队将面对东道主巴西队。

斯卡罗尼对两队的相遇感到兴奋，东道主巴西在点球大战中险胜巴拉圭。

他说:“这场比赛对你们所有人，对所有球迷来说，都是一次美好的经历。对于坐在教练席上的我们来说，这将更加困难。但这将是一场美丽的比赛，非常美妙，我们会为他们把事情复杂化，并努力赢得比赛。”

梅西在本届世界杯上没有开足马力，却让其他人大放异彩。

劳塔罗·马丁内斯在对阵委内瑞拉的比赛中首开纪录，这是他在继对阵卡塔尔的比赛后打进的第二粒进球。

在那些比赛中，斯卡罗尼改变了战术，将五次金球奖得主放在劳塔罗和阿圭罗身后。