斯卡罗尼不担心梅西状况：他在巴塞罗那很舒服

梅西的未来最近被猜测，但他的国家队主教练并不担心。

阿根廷主教练莱昂内尔·斯卡罗尼认为巴萨队长莱昂内尔·梅西在巴塞罗那的位置上感觉很舒服。

自从巴萨超级球星梅西与足球总监埃里克·阿比达尔公开争吵以来，梅西和他的未来一直是人们讨论的话题。

阿比达尔表示，在埃内斯托·巴尔韦德1月份被解雇之前，有些球员工作不够努力，梅西在社交媒体上迅速做出了回应，这让人们对他在诺坎普的未来产生了怀疑。

其他球队

然而，斯卡罗尼并不担心阿根廷队长和六次金球奖得主梅西——他的合同将在2020-21赛季结束时到期。

“我觉得他（梅西）很好。”斯卡罗尼告诉记者：“前几天对阵皇家贝蒂斯时，他是场上最好的球员，尽管没有进球。他送出助攻，参与了每一次机会。”

“他很好，他很舒服，他将不得不决定他的未来，但我认为他很舒服。”

“我一点也不担心。他在国家队和巴塞罗那都很舒服。以后该发生什么就发生什么，我也管不了。”

梅西仍在为他在阿根廷的首个成年队冠军而努力，阿根廷曾在2014年世界杯上获得亚军，但在2015年和2016年的美洲杯决赛中接连失利。

“我认为最重要的是要努力（赢得美洲杯），他知道我们会努力成为主角。”斯卡罗尼补充道。

“他（梅西）不是唯一一个想在国家队赢得一些东西的人，我们都想赢，教练，他的队友，所以，好吧，我们会努力，让我们希望我们能做到。”