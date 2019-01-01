斯卡洛尼：阿根廷比梅西个人更需要美洲杯冠军

这个国家的超级巨星仍然在寻找国际奖杯，但是他的教练强调他的个人需要只能排在第二位。

斯卡洛尼希望2020年美洲杯不是梅西的最后一届，并强调阿根廷比他们的超级巨星更需要这座奖杯。

据本周二消息，阿根廷队将于明年6月12日在纪念碑球场迎战智利队，拉开明年美洲杯的序幕。

斯卡洛尼希望32岁的梅西能在2020年的美洲杯之后继续踢球，并承认整个国家都渴望成功，而不仅仅是这位巴塞罗那球星。

“我不知道这是不是最后一次。希望不会。”阿根廷教练告诉记者。

“但阿根廷也需要冠军头衔，比他个人还需要。希望我们能做到，但我们无法承诺任何事情，但我们会尽最大努力进入决赛。”

阿根廷上一次赢得美洲杯是在1993年，在首场对阵智利的比赛后，他们将在A组迎战乌拉圭、巴拉圭、澳大利亚和玻利维亚。

在今年的季军决赛中，斯卡洛尼的球队击败了智利，但比赛中梅西和加里·梅德尔双双被罚下场。

虽然在那场比赛中大家的情绪都很激动，但是斯卡洛尼认为再次交手是他们开始新赛季的理想方式。

“这是一场不错的比赛，”他说。“每个人都会感到困难，因为初次登场总是很困难，但这次有一种特殊的感觉。”

“智利对阿根廷来说一直很困难，尤其是最近。虽然很困难，但我们都很好。”

阿根廷队还将在小组赛中迎战被邀请的袋鼠军团，后者渴望在主队的地盘上击败梅西的球队。

“我们的对手之一是阿根廷，”澳大利亚教练格雷厄姆·阿诺德说。“我们训练球队带着赢得比赛的心态上场。并没有其他什么不同。”

“为什么我们不能走出去，震惊世界，在他们自己的国家打败阿根廷呢？这是我们的期望。”

“前四名是我们的第一个目标，是的，我们要打进四分之一决赛。”

从累没有一个被邀请参赛的国家赢得过美洲杯，阿根廷上一次夺冠是在1993年，之后四次都只获得了亚军。

在2020改版之后，美洲杯将每四年举办一次，2024年的比赛将在厄瓜多尔举行。