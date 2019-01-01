斯卡洛尼盛赞：战平德国队是阿根廷最佳表现

这场在多特蒙德进行的比赛，蓝白军团从落后两球的情况下扳平比分，通过阿拉里奥和奥坎波斯的努力避免被对手击败。

阿根廷主帅斯卡洛尼表示，他认为周三2-2战平德国是他执教阿根廷以来表现最好的一场比赛。

在这场国际友谊赛进行了还不到四分之一时间的时候，蓝白军团在多特蒙德连下两城，归功于格纳布里和哈弗茨的努力。

然而，斯卡洛尼的替补帮助激发了球队的反击，卢卡斯·阿拉里奥和卢卡斯·奥坎波斯在下半场结束前扳平了比分。

这位前塞维利亚助理教练在去年俄罗斯世界杯之后执掌了国家队，到目前为止，他的选择经常招致批评。

然而，在周中获得一份战利品后，这位41岁的教练对未来感到乐观。

当被问及这是否是他任期内最好的表现时，斯卡洛尼告诉记者:“可能是，是的，考虑到对手，但我们以前也用这样的态度打过伟大的比赛。”

“除了表现外，最引人注目的是想要反超比分而不放弃比赛的态度。这是我们队在下半场最大的优点。”

“0-2落后时是一场复杂的比赛，对我们来说结局可能很糟糕，但我们正确地对待了这场比赛。”

“我们上半场应该做的事情没有发生。在下半场却做到了。我们成熟了很多，这就是这些比赛的意义所在——面向未来，面对复杂的事情。”

“我认为(下半场)和上半场是一样的，区别在于我们在控球时没有犯任何错误。”

“上半场我们犯了四个错误，其中两个导致了失球，另外两个没有。”

“在这类比赛中，球队的表现比分数更重要。从逻辑上讲，如果我们不输，那就更好了。分数排在第二位，最重要的是表现。”

“在下半场，我要再说一遍，我们看到了另一个阿根廷，一个更果断的阿根廷，知道该怎么做。但前半部分需要进行适当的分析。”

“我们犯了错误，如果我们能消除这些错误，我们的表现还不错。从逻辑上讲，阿根廷在下半场表现得更好，所以从现在开始，我们必须指出好的方面，纠正不好的方面。”