斯内德经纪人震惊：说好的从长计议 怎么就退役了

这位前荷兰球星暗示他的球员生涯在周一就结束了，但是他的经纪人说这是“一个口误”。

斯内德宣布退役对他的经纪人来说是一个“完全的意外”，他说这位出色的荷兰人还能继续踢球。

前国际米兰球星韦斯利·斯内德周一表示，他的球员生涯已经结束，乌德勒支宣布与这位35岁的球员达成新的商业协议。

斯内德在接受乌德勒支官方电视台采访时说:“我非常热爱这座城市。现在我已经不踢球了，我想找个好地方来分享我的经历。”

自从上个月与阿尔加拉法的合同到期后，这位荷兰历史上出场次数最多的球员就一直没有俱乐部。

不过，这位中场组织者的代表圭多·阿尔伯斯承认，他对这一消息感到非常惊讶，并表示，在他与斯内德会面讨论他未来几天的计划之前，不会做出最终决定。

阿尔伯斯还暗示斯内德可能还有其他的选择，尽管他似乎确实表示过退役是这位前荷兰国脚的考虑范围。

他对福克斯体育说:“他这样宣布对我们来说完全出乎意料。我计划下周四与他会面，讨论他仍然拥有的选择，然后我们将决定如何向公众宣布这一消息。所以，下周四我们可以决定这个决定是否确定。他在多哈还有一些事情要做，他仍然住在那里，还有一些俱乐部可能想签下他，所以我想告诉他这一点。他刚从美国回来。我们将在星期四讨论，然后他再决定怎么做。正常情况下，你们会就这些问题进行磋商，但我认为，他今天刚刚满怀热情地宣布了这件事。”

如果斯内德坚持自己的决定，他在俱乐部层面积累了大量的冠军，在2009-10赛季与穆里尼奥在国际米兰获得历史性的三冠王，并在阿贾克斯、皇家马德里和加拉塔萨雷获得联赛冠军。

在2003年至2018年期间，他代表荷兰队出场134次，曾参加2010年南非世界杯决赛，并在四年后的巴西世界杯上获得季军。