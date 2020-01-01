斯内德：曼联比皇马更适合范德贝克 他是一笔完美引援

这位前皇马中场认为，相较于老东家，加盟曼联确实是范德贝克的更好选择。

前皇马中场韦斯利·斯内德告诉范德贝克，英国足球要比西班牙足球更适合他，与此同时，他还认为曼联得到了一位完美的球员。

一笔3500万英镑的转会费将这位荷兰国脚从阿姆斯特丹竞技球场带到了老特拉福德。

作为荷兰豪门阿贾克斯学院体系的出品，23岁的范德贝克被认为已经达到了职业生涯的新阶段，需要前往其他俱乐部迎接新的挑战。

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不过有人认为相较于加盟曼联，范德贝克配得上加盟现阶段实力明显更强的皇马。

不过在这场争夺战中，曼联最终赢得了这场争夺战，尽管此前皇马为这位荷兰中场开出了一笔大合同，并且看起来极有可能赢得这场争夺战。

不过由于新型冠状病毒疫情的影响，最终这一谈判破裂，白衣军团的退出让红魔笑到了最后。

斯内德相信曼联完成了一笔极佳的交易，这位前阿贾克斯和皇家马德里球星在接受采访时谈到了他的同胞:“现在正是范德贝克转会的正确时机。”

“曼联是一家很棒的俱乐部，我认为他更适合那里。英国足球的风格比西班牙足球更适合他。”

“他是一个完美的球员，我真的很欣赏他的后插上能力。”

“他是那种能为队友创造出空间，吸引对手的注意力，并找到合适时机进行前插。”

“他总是出现在正确的位置，是一位非常全面的球员。”

斯内德并不是第一个声称范德贝克从伯纳乌转会失败中获益的人。

前阿贾克斯青年队教练鲁本·琼金德在接受《曼彻斯特晚报》采访时表示:“范德贝克将面临着新的挑战，不过我认为他已经在欧冠赛场上证明了自己，有能力在顶级联赛立足。”

“范德贝克喜欢挑战，他一直都想要走得更远，我认为现在是他加盟曼联的最佳时机。尤其是相较于小克鲁伊维特去罗马，他那时候还有些为时尚早。”

“曼联也是一家值得加盟的伟大俱乐部，他们有着培养年轻人的传统，我认为这是一个好选择，如果他加盟了皇马，我认为那将是一场灾难。”

“曼联的踢球风格更符合范德贝克，而不是皇马。”

“博格坎普对范德贝克有着很高的评价，当范德贝克刚到球队试训的时候，博格坎普就认定他会成为一位优秀的球员。”

范德贝克将成为曼联新赛季中场的重要组成部分之一，他将与布鲁诺·费尔南德斯以及保罗·博格巴等人成为搭档。