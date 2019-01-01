斯内德：我没有100%投入 但我不后悔

这位荷兰传奇球星相信，如果他在退役前能够更加投入的话，人们在提起梅罗之时也会提起斯内德。

今年8月，斯内德宣布退役。卡塔尔俱乐部阿尔加拉法成为了他职业生涯的最后一支球队。

不管是在阿贾克斯，皇马，国米，加拉塔萨雷还是尼斯，斯内德都有国内冠军入账。并且在2010年效力国米，他帮助球队球队击败拜仁成为了当赛季的欧冠冠军。

但在荷兰国家队，斯内德始终没能帮助橙衣军团获得过大赛荣誉。并且在个人层面，这位中场大师也从没加冕过个人荣誉。

最近斯内德在接受采访时表示，当时如果自己能够拼劲全力，也未必不能与世界顶级球星抗衡。

前荷兰国脚告诉FOX体育：“老实说，我承认我如果投入100%的经历，我是可以与梅西C罗并肩的。我心里清楚这点。”

“但我当时不想那么做，我对此也并不感到后悔。并不是我没有这种能力，而是我单纯地不想那么做。”

“我享受了我的整个职业生涯，不管是场上还是场下。我是一名团队成员，我喜欢和我团队一起获得成功。”

“人们到现在还会来跟我说他们认为我应该赢得2010年的金球奖，但我一直告诉他们赢得欧冠比赢得个人奖项的感觉更棒。”

“当然，（金球奖）可以起到锦上添花的作用。但当人们告诉我他们认为我应该获得这一奖项的时候，我就已经非常满足了。”

斯内德在2010年的金球奖投票中位列第四。当时的金球奖得主是梅西，紧随其后的分别是伊涅斯塔和哈维。

退役之后，斯内德回到荷兰，与家乡球队乌特勒支签约，在俱乐部中担任一定职务。

8月宣布退役时，斯内德曾这样告诉乌特勒支TV：“我很爱这座城市。现在我不踢球了，我希望有一个美好的地方可以分享我的经验。”