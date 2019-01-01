斯内德怒斥媒体无良造谣：都是瞎扯淡 傻子才信

这名35岁的男子在Instagram上辟谣称，尽管他和约兰特分手了，但他们仍然相处得很好。

韦斯利·斯内德否认了有关他向约兰特·卡博支付1500万欧元(1300万英镑/ 1700万美元)离婚赔偿金的报道。

今年早些时候，有报道称斯内德和这位女演员已经离婚。今年3月，这位前荷兰球星在Instagram上承认，他“搞砸了好几次”。

这对夫妻本周再次成为土耳其的头条新闻，有消息称约兰特曾要求斯内德提供更多资金，但最终以1500万欧元达成和解。

虽然这位前阿贾克斯、皇家马德里和国米球员在Instagram上证实他们已经分开，但他说他没有给她任何报酬。

斯内德发布了一张图片，上面写着:“谣言是由黑子传播的，是由傻瓜传播的，是被傻瓜接受的。”

“让我说清楚。首先，是的，我们已经分开一段时间了。不，我们还没有离婚。我在婚姻中犯了很多错误。但这不关任何人的事。约兰特对我还是那么好，我很尊重她。即使我们不在一起，她也每天照顾我们的儿子和我。其次，她不需要我的任何东西，因为她有她自己的角色。土耳其媒体说她想要1900万，我给了她1500万?！哈哈，你们每次都越来越疯狂。人们才不知道现实是怎样的。没有脑子的人总是相信他们读到的东西。你们都知道：约兰特没有向我提出任何要求，我也不会向她提出任何要求。我们不需要对方的钱。这些故事都是谎言。我发现新闻界对我的报导令人作呕，全是胡说八道，全是谎话，现在又说她的坏话。我知道我们不需要对任何事情做出反应，我非常尊重我孩子的母亲，因为她保持了如此冷静，承受了这一切。但我不是那样的人。我不会让别人一直扰乱我的生活!”

斯内德之前曾在土耳其踢了5个赛季，帮助加拉塔萨雷两次赢得土耳其超级联赛冠军。